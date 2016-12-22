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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций может продолжить снижение - ИК Еврофинансы
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22 декабря 2016 года 15:14
Рынок акций может продолжить снижение - ИК Еврофинансы
"Из наиболее значимой статистики ждем ВВП США (16:30 мск). Негативный внешний фон создает предпосылки сохранения снижения российского рынка акций вплоть до завершения сессии", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.
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22 декабря 2016 года 18:27
"На глобальных сырьевых рынках уже наступило предпраздничное затишье – на всех, кроме рынка природного газа, - комментирует глава аналитики сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Цены на североамериканский газ поднялись на 8% вчера на фоне прогнозов о надвигающемся похолодании в январе.... читать дальше
.22 декабря 2016 года 17:31
"В четверг доллар США продолжил корректироваться против основных валют в условиях тонких торгов, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - На этом фоне единая валюта снова делала попытки продвинуться к отметке 1.05, но усилий «быков» не хватило на тестирование локального... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:48
Курс евро/доллар вырос на европейской сессии с уровня 1.0422 до 1.0468. Поддержку курсу оказывал рост кросс-курсов евро/фунт и евро/иена. Курс евро/фунт поднялся на 50 пунктов - до уровня 0.8486. Покупки евро против фунтов традиционно в конце месяца осуществляет Бундесбанк. Курс евро/иена вырос на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:34
Стоимость золота в ходе торгов утром в четверг снижается на ожиданиях повышения ставок мировых Центробанков. Глядя вперед, есть опасения, что присутствует риск дальнейшего падения цены драгметалла в ближайшие месяцы, в то время как ФРС будет более агрессивно повышать процентную ставку в ответ на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:01
"На торговой сессии среды цены на черное золото снова ушли «под воду», реагируя на выход данных по изменению запасов в США от Администрации энергетической информации (EIA), - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Согласно опубликованным данным запасы нефти на прошлой неделе выросли на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:38
"В среду российские суверенные евробонды перешли к умеренному ценовому росту после стагнации во вторник, следуя за движением котировок облигаций других развивающихся стран. Сегодня с утра UST-10 торгуются в районе 2,53%-2,54% годовых, незначительно снизившись в доходности относительно вчерашних... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:13
Курс доллар/иена установился на азиатской сессии в пределах 117,39-117,73. Курс евро/доллар находится в диапазоне 1,0422-1,0454. Курс фунт/доллар совершает колебания между уровнями 1,2345-1,2377. Активность на рынке Форекс остается невысокой. Возможно, росту активности будет способствовать... читать дальше
.22 декабря 2016 года 09:43
мериканские фондовые индексы умеренно снизились в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг. Цены на нефть перешли в четверг к слабому росту. читать дальше
.22 декабря 2016 года 09:02
Нефть пыталась продолжить робкое восхождение, но не сумела удержаться в "плюсе", обосновавшись в районе 55 по сорту Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Попыткам роста помешал официальный отчет Минэнерго США по запасам углеводородов, указавший на прирост... читать дальше
.21 декабря 2016 года 17:27
В будущем году мы будем обращать внимание на те рынки, где пик кризиса пришелся на 2015-2016 гг., а период адаптации уже пройден - УК "Альфа-Капитал"
Рынок с начала недели торгуется в предпраздничном режиме и роста активности в последние рабочие дни этого года ждать уже не стоит, полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. Американские и европейские инвесторы на следующей неделе будут отмечать рождество, а российские инвесторы не будут... читать дальше
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