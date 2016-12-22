Рынок акций может продолжить снижение - ИК Еврофинансы

"Из наиболее значимой статистики ждем ВВП США (16:30 мск). Негативный внешний фон создает предпосылки сохранения снижения российского рынка акций вплоть до завершения сессии", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.