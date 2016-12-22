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22 декабря 2016 года 14:51
Целевым диапазоном в 2017 году может стать 50 - 60 долларов за баррель Brent - "Аналитика Онлайн"
"Американское информационное агентство энергетики вчера опубликовало отчет по запасам нефти. Впервые за последние 5 недель коммерческие запасы выросли, вопреки ожиданиям аналитиков, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Именно эти данные нанесли удар по нефтяным котировкам. Однако, несмотря на слабую динамику рынка энергоносителей, рубль продолжает дорожать против доллара и евро. Напомним, что в пользу российской валюты сейчас играет общий позитивный тренд нефти, установившийся после сделки ОПЕК о сокращении добычи, налоговая неделя, а также действия ЦБ по ограничению валютной ликвидности. В четверг курс доллар на ММВБ находится на отметке 60 рублей 85 копеек, евро торгуется вблизи 63 рублей 65 копеек, индекс ММВБ опустился до 2175 пунктов, а цена североморской смеси Brent снижается к 54 долларам за баррель". Если вернуться к теме нефти, то, с фундаментальной точки зрения, у нее есть все шансы на рост в 2017 году, уверен эксперт. Целевым диапазоном может стать 50 - 60 долларов за баррель. При среднегодовой цене уходящего 2016 года в 45$ это уже очень неплохо. При достижении баланса спроса и предложения во второй половине 2017 года вполне вероятен подъем к 60$. При этом, если взглянуть на локальную дневную картину с технической точки зрения, то есть риск снижения к 50 - 51 доллару в ближайшее время. Дело в том, что на дневном графике просматривается разворотная фигура «голова и плечи». В случае пробоя отметки 54$ появляется реальный шанс коррекции вниз до выше обозначенных уровней. "Доллар имеет все шансы завершить год в диапазоне 61 - 63 рубля, - уверен Г. Задоя. - И пока наши рекомендации по российской валюте остаются без изменений. Тем, кто рассматривает доллар/рубль как инструмент диверсификации валютных рисков или для сбережения, рекомендуем присматриваться к покупкам в диапазоне от 60 до 61 рубля. Что касается более краткосрочных рекомендаций, то здесь мы советуем присматриваться к покупкам от 60,80 (текущие цены). Тем, кто купил ранее на 61,30, рекомендуем набраться терпения. Цели - 62,10 или 62,90. Ну а в случае роста доллара рекомендуем присматриваться к продажам в диапазоне от 62,90 до 63,50 с целями в районе отметки 61,30 или 60,80".
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22 декабря 2016 года 16:48
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.22 декабря 2016 года 12:34
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.22 декабря 2016 года 09:43
мериканские фондовые индексы умеренно снизились в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг. Цены на нефть перешли в четверг к слабому росту. читать дальше
.22 декабря 2016 года 09:02
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.21 декабря 2016 года 17:27
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.21 декабря 2016 года 15:50
Ситуация одновременного повышения ставок, доллара и рисковых активов является аномальной - TeleTrade
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.21 декабря 2016 года 14:15
"В настоящий момент пара евро/доллар снова выше 1,04. Движение вниз видимо, было вызвано желанием сходить за "стопами" по второму разу, а также тем, что дальнейший рост выше 1,05 привел бы к резкому перелому "медвежьей" картины в сторону "бычьей", и у пары евро-доллар были бы все шансы быстро... читать дальше
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