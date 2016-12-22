Интерес к нефтегазовому сектору РФ среди инвесторов растет, несмотря на недавнее ралли - Morgan Stanley

Аналитики Morgan Stanley отметили рост интереса к нефтегазовому сектору РФ, говорится в обзоре инвестбанка, написанного после ряда встреч аналитиков Morgan Stanley с инвесторами.

Как отмечают эксперты, по итогам прошедших встреч они пришили к выводу, что повышение интереса к нефтегазовому сектору РФ у инвесторов вызывают три причины: ожидания роста цен на нефть, итоги президентских выборов в США и возможное повышение дивидендов. Хотя часть инвесторов все же сомневаются в том, останется ли у акций нефтегазовых компаний РФ потенциал роста после сильного ралли в течение последних недель.

Наибольший интерес среди инвесторов вызывают акции "Роснефти" и "Газпрома". При этом позитив относительно "Роснефти" (MOEX: ROSN) за последнее время ощутимо вырос, а вот "Газпром" (MOEX: GAZP) по-прежнему вызывает много вопросов.

Аналитики Morgan Stanley считают, что в нефтегазовом секторе РФ в настоящее время надо отдавать предпочтение вертикально интегрированным компаниям. Среди компаний эксперты выделяют "Роснефть" и "Татнефть" (MOEX: TATN). В то же время "Газпром" по-прежнему является наименее привлекательным для инвестирования в регионе EEMEA.