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22 декабря 2016 года 13:22
Нефтяные котировки останутся в диапазоне $54-54,8 до конца года, потенциал роста исчерпан - Sberbank CIB
Потенциал роста нефтяных котировок в настоящее время исчерпан, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Как говорится в обзоре Sberbank Investment Research, по мнению экспертов, до конца года стоимость нефти марки Brent, скорее всего, останется в диапазоне $54-54,8 за баррель в зависимости от данных по запасам нефти в США. "Анализируя динамику котировок нефти марки Brent за последние 10 дней, мы видим, что цены в основном консолидируются, после того как рынку не удалось закрыться выше $56 за баррель", - говорится в обзоре. По мнению аналитиков, рынок нефти перекуплен и торговая активность продолжает снижаться. "Большинство спекулянтов стремятся зафиксировать прибыль перед рождественскими праздниками, так как в пятницу и в следующий понедельник рынки будут закрыты. Длинные позиции спекулянтов достигли рекордно высокого уровня как по количеству контрактов, так и по объемам, что может усилить давление на рынок на фоне негативного новостного потока", - пишут эксперты.
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22 декабря 2016 года 16:48
Курс евро/доллар вырос на европейской сессии с уровня 1.0422 до 1.0468. Поддержку курсу оказывал рост кросс-курсов евро/фунт и евро/иена. Курс евро/фунт поднялся на 50 пунктов - до уровня 0.8486. Покупки евро против фунтов традиционно в конце месяца осуществляет Бундесбанк. Курс евро/иена вырос на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:34
Стоимость золота в ходе торгов утром в четверг снижается на ожиданиях повышения ставок мировых Центробанков. Глядя вперед, есть опасения, что присутствует риск дальнейшего падения цены драгметалла в ближайшие месяцы, в то время как ФРС будет более агрессивно повышать процентную ставку в ответ на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:01
"На торговой сессии среды цены на черное золото снова ушли «под воду», реагируя на выход данных по изменению запасов в США от Администрации энергетической информации (EIA), - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Согласно опубликованным данным запасы нефти на прошлой неделе выросли на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:38
"В среду российские суверенные евробонды перешли к умеренному ценовому росту после стагнации во вторник, следуя за движением котировок облигаций других развивающихся стран. Сегодня с утра UST-10 торгуются в районе 2,53%-2,54% годовых, незначительно снизившись в доходности относительно вчерашних... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:13
Курс доллар/иена установился на азиатской сессии в пределах 117,39-117,73. Курс евро/доллар находится в диапазоне 1,0422-1,0454. Курс фунт/доллар совершает колебания между уровнями 1,2345-1,2377. Активность на рынке Форекс остается невысокой. Возможно, росту активности будет способствовать... читать дальше
.22 декабря 2016 года 09:43
мериканские фондовые индексы умеренно снизились в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг. Цены на нефть перешли в четверг к слабому росту. читать дальше
.22 декабря 2016 года 09:02
Нефть пыталась продолжить робкое восхождение, но не сумела удержаться в "плюсе", обосновавшись в районе 55 по сорту Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Попыткам роста помешал официальный отчет Минэнерго США по запасам углеводородов, указавший на прирост... читать дальше
.21 декабря 2016 года 17:27
В будущем году мы будем обращать внимание на те рынки, где пик кризиса пришелся на 2015-2016 гг., а период адаптации уже пройден - УК "Альфа-Капитал"
Рынок с начала недели торгуется в предпраздничном режиме и роста активности в последние рабочие дни этого года ждать уже не стоит, полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. Американские и европейские инвесторы на следующей неделе будут отмечать рождество, а российские инвесторы не будут... читать дальше
.21 декабря 2016 года 15:50
Ситуация одновременного повышения ставок, доллара и рисковых активов является аномальной - TeleTrade
Безудержный оптимизм цен рисковых активов продолжается. Индекс страха VIX- показатель ухода от рисков - упал до очень низкого уровня 11,4 п. Перед выборами в США он составлял 22,5 п., напоминает аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. То есть риски, по мнению рынка, уменьшились в два раза. Позитив связан... читать дальше
.21 декабря 2016 года 14:15
"В настоящий момент пара евро/доллар снова выше 1,04. Движение вниз видимо, было вызвано желанием сходить за "стопами" по второму разу, а также тем, что дальнейший рост выше 1,05 привел бы к резкому перелому "медвежьей" картины в сторону "бычьей", и у пары евро-доллар были бы все шансы быстро... читать дальше
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