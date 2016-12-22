До Нового года ожидаем сохранения цен на нефть в текущем диапазоне 54-56 долл. - "Нордеа Банк"

"Нефть сохраняет волатильность в коридоре 54-56 долл./барр. Brent, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - На рынке преобладают позитивные настроения в преддверии вступления в силу соглашений об ограничении добычи нефти с 1 января 2017 года. Стоит также отметить, что данные соглашения имеют и опцию о возможном продлении еще на 6 месяцев в случае, если этого потребует рыночная ситуация. Умеренная коррекция курса доллара также является позитивным фактором для цены на нефть. Однако вчерашние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США преподнесли рынку негативный сюрприз, увеличившись на 2,3 млн барр. против ожидавшегося рынком сокращения на 2,5 млн. Помимо этого, продолжает поступать информация о том, что Ливия, которая не участвует в сокращении об ограничении добычи, может нарастить производство нефти на 270 тыс. барр./сутки после возобновления работы своих месторождений Sharara и El-Feel. Тем не менее, негативные факторы пока уравновешиваются ожиданиями того, что долгожданное соглашение стран ОПЕК и неОПЕК поможет сбалансировать рынок. До Нового года ожидаем сохранения цен в текущем диапазоне 54-56 долл.".