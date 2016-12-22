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Главная / Аналитикам / Аналитика / До Нового года ожидаем сохранения цен на нефть в текущем диапазоне 54-56 долл. - "Нордеа Банк"
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22 декабря 2016 года 13:55
До Нового года ожидаем сохранения цен на нефть в текущем диапазоне 54-56 долл. - "Нордеа Банк"
"Нефть сохраняет волатильность в коридоре 54-56 долл./барр. Brent, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - На рынке преобладают позитивные настроения в преддверии вступления в силу соглашений об ограничении добычи нефти с 1 января 2017 года. Стоит также отметить, что данные соглашения имеют и опцию о возможном продлении еще на 6 месяцев в случае, если этого потребует рыночная ситуация. Умеренная коррекция курса доллара также является позитивным фактором для цены на нефть. Однако вчерашние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США преподнесли рынку негативный сюрприз, увеличившись на 2,3 млн барр. против ожидавшегося рынком сокращения на 2,5 млн. Помимо этого, продолжает поступать информация о том, что Ливия, которая не участвует в сокращении об ограничении добычи, может нарастить производство нефти на 270 тыс. барр./сутки после возобновления работы своих месторождений Sharara и El-Feel. Тем не менее, негативные факторы пока уравновешиваются ожиданиями того, что долгожданное соглашение стран ОПЕК и неОПЕК поможет сбалансировать рынок. До Нового года ожидаем сохранения цен в текущем диапазоне 54-56 долл.".
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22 декабря 2016 года 12:34
Стоимость золота в ходе торгов утром в четверг снижается на ожиданиях повышения ставок мировых Центробанков. Глядя вперед, есть опасения, что присутствует риск дальнейшего падения цены драгметалла в ближайшие месяцы, в то время как ФРС будет более агрессивно повышать процентную ставку в ответ на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:01
"На торговой сессии среды цены на черное золото снова ушли «под воду», реагируя на выход данных по изменению запасов в США от Администрации энергетической информации (EIA), - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Согласно опубликованным данным запасы нефти на прошлой неделе выросли на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:38
"В среду российские суверенные евробонды перешли к умеренному ценовому росту после стагнации во вторник, следуя за движением котировок облигаций других развивающихся стран. Сегодня с утра UST-10 торгуются в районе 2,53%-2,54% годовых, незначительно снизившись в доходности относительно вчерашних... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:13
Курс доллар/иена установился на азиатской сессии в пределах 117,39-117,73. Курс евро/доллар находится в диапазоне 1,0422-1,0454. Курс фунт/доллар совершает колебания между уровнями 1,2345-1,2377. Активность на рынке Форекс остается невысокой. Возможно, росту активности будет способствовать... читать дальше
.22 декабря 2016 года 09:43
мериканские фондовые индексы умеренно снизились в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг. Цены на нефть перешли в четверг к слабому росту. читать дальше
.22 декабря 2016 года 09:02
Нефть пыталась продолжить робкое восхождение, но не сумела удержаться в "плюсе", обосновавшись в районе 55 по сорту Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Попыткам роста помешал официальный отчет Минэнерго США по запасам углеводородов, указавший на прирост... читать дальше
.21 декабря 2016 года 17:27
В будущем году мы будем обращать внимание на те рынки, где пик кризиса пришелся на 2015-2016 гг., а период адаптации уже пройден - УК "Альфа-Капитал"
Рынок с начала недели торгуется в предпраздничном режиме и роста активности в последние рабочие дни этого года ждать уже не стоит, полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. Американские и европейские инвесторы на следующей неделе будут отмечать рождество, а российские инвесторы не будут... читать дальше
.21 декабря 2016 года 15:50
Ситуация одновременного повышения ставок, доллара и рисковых активов является аномальной - TeleTrade
Безудержный оптимизм цен рисковых активов продолжается. Индекс страха VIX- показатель ухода от рисков - упал до очень низкого уровня 11,4 п. Перед выборами в США он составлял 22,5 п., напоминает аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. То есть риски, по мнению рынка, уменьшились в два раза. Позитив связан... читать дальше
.21 декабря 2016 года 14:15
"В настоящий момент пара евро/доллар снова выше 1,04. Движение вниз видимо, было вызвано желанием сходить за "стопами" по второму разу, а также тем, что дальнейший рост выше 1,05 привел бы к резкому перелому "медвежьей" картины в сторону "бычьей", и у пары евро-доллар были бы все шансы быстро... читать дальше
.21 декабря 2016 года 13:33
Курсы основных валют были на азиатской сессии относительно стабильны в ограниченных диапазонах, констатируют специалисты Forexite. Курс евро/доллар установился в пределах 1,0381-1,0417. Курс доллар/иена после подъема до уровня 118,05 опустился до отметки 117,38. Курс фунт/доллар опустился с уровня... читать дальше
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