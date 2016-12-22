.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон на сегодня – 60,50-61,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 декабря 2016 года 12:22
Торговый диапазон на сегодня – 60,50-61,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль продолжает укрепляться против доллара, торгуясь вблизи годовых максимумов, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - На открытии торговой сессии российская валюта подрастала до отметки 60,75 руб./долл. При этом причины для укрепления на столь тонком рынке, практически, отсутствуют. Нефтяные котировки снизились до отметки 54,50 долл./баррель после вчерашней статистики, представленной Министерством энергетики США. Вопреки ожиданиям запасы сырой нефти не только не снизились, но даже выросли на 2,256 млн баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих заводов за этот же период выросла на 1% (прогноз был +0,31%). Правда, снизились запасы бензина и дистиллятов, но на динамику нефтяных котировок это не оказало влияния. На международном валютном рынке доллар незначительно снижается против евро, однако в целом уже можно сказать о том, что американская валюта завершит этот год с хорошим результатом. Так же, как и рубль. Вопреки ожиданиям российская валюта показала весьма неплохой рост. При этом, хоть и менее активно, но участники рынка продолжают продавать валюту, что дает рублю шанс на обновление годовых максимумов. Этот оптимизм поддерживается расчетами на то, что в начале 2017 года начнется реализация программы по сокращению объемов добычи нефти ОПЕК и странами, не входящими в состав нефтяного картеля. Также надежды инвесторов не исключают новые сделки по приватизации российских предприятий. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 60,50-61,00 руб./долл.".
.
22 декабря 2016 года 16:48
Курс евро/доллар вырос на европейской сессии с уровня 1.0422 до 1.0468. Поддержку курсу оказывал рост кросс-курсов евро/фунт и евро/иена. Курс евро/фунт поднялся на 50 пунктов - до уровня 0.8486. Покупки евро против фунтов традиционно в конце месяца осуществляет Бундесбанк. Курс евро/иена вырос на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:34
Стоимость золота в ходе торгов утром в четверг снижается на ожиданиях повышения ставок мировых Центробанков. Глядя вперед, есть опасения, что присутствует риск дальнейшего падения цены драгметалла в ближайшие месяцы, в то время как ФРС будет более агрессивно повышать процентную ставку в ответ на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:01
"На торговой сессии среды цены на черное золото снова ушли «под воду», реагируя на выход данных по изменению запасов в США от Администрации энергетической информации (EIA), - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Согласно опубликованным данным запасы нефти на прошлой неделе выросли на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:38
"В среду российские суверенные евробонды перешли к умеренному ценовому росту после стагнации во вторник, следуя за движением котировок облигаций других развивающихся стран. Сегодня с утра UST-10 торгуются в районе 2,53%-2,54% годовых, незначительно снизившись в доходности относительно вчерашних... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:13
Курс доллар/иена установился на азиатской сессии в пределах 117,39-117,73. Курс евро/доллар находится в диапазоне 1,0422-1,0454. Курс фунт/доллар совершает колебания между уровнями 1,2345-1,2377. Активность на рынке Форекс остается невысокой. Возможно, росту активности будет способствовать... читать дальше
.22 декабря 2016 года 09:43
мериканские фондовые индексы умеренно снизились в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг. Цены на нефть перешли в четверг к слабому росту. читать дальше
.22 декабря 2016 года 09:02
Нефть пыталась продолжить робкое восхождение, но не сумела удержаться в "плюсе", обосновавшись в районе 55 по сорту Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Попыткам роста помешал официальный отчет Минэнерго США по запасам углеводородов, указавший на прирост... читать дальше
.21 декабря 2016 года 17:27
В будущем году мы будем обращать внимание на те рынки, где пик кризиса пришелся на 2015-2016 гг., а период адаптации уже пройден - УК "Альфа-Капитал"
Рынок с начала недели торгуется в предпраздничном режиме и роста активности в последние рабочие дни этого года ждать уже не стоит, полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. Американские и европейские инвесторы на следующей неделе будут отмечать рождество, а российские инвесторы не будут... читать дальше
.21 декабря 2016 года 15:50
Ситуация одновременного повышения ставок, доллара и рисковых активов является аномальной - TeleTrade
Безудержный оптимизм цен рисковых активов продолжается. Индекс страха VIX- показатель ухода от рисков - упал до очень низкого уровня 11,4 п. Перед выборами в США он составлял 22,5 п., напоминает аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. То есть риски, по мнению рынка, уменьшились в два раза. Позитив связан... читать дальше
.21 декабря 2016 года 14:15
"В настоящий момент пара евро/доллар снова выше 1,04. Движение вниз видимо, было вызвано желанием сходить за "стопами" по второму разу, а также тем, что дальнейший рост выше 1,05 привел бы к резкому перелому "медвежьей" картины в сторону "бычьей", и у пары евро-доллар были бы все шансы быстро... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.