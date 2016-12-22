Сегодня ожидаем небольшого снижения котировок российских евробондов - Промсвязьбанк

"В среду российские суверенные евробонды перешли к умеренному ценовому росту после стагнации во вторник, следуя за движением котировок облигаций других развивающихся стран. Сегодня с утра UST-10 торгуются в районе 2,53%-2,54% годовых, незначительно снизившись в доходности относительно вчерашних уровней. В то же время нефть Brent подешевела на 1% - до 54,5 доллара за баррель - после выхода статистики по рынку энергоносителей от Минэнерго США, отражающей рост запасов нефти на 2,3 млн барр. Вероятнее всего, российские суверенные евробонды в этих условиях подешевеют на 10-15 б.п. по итогам дня. После 16:30 мск возможен рост волатильности в связи с началом публикации блока макростатистики из США (заказы на товары длительного пользования, потребительские доходы и расходы, базовый PCE и др.)", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.