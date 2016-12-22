Курс евро/доллар находится в диапазоне 1,0422-1,0454 - Forexite

Курс доллар/иена установился на азиатской сессии в пределах 117,39-117,73. Курс евро/доллар находится в диапазоне 1,0422-1,0454. Курс фунт/доллар совершает колебания между уровнями 1,2345-1,2377. Активность на рынке Форекс остается невысокой. Возможно, росту активности будет способствовать сегодняшняя серия фундаментальных данных в США, отмечают специалисты Forexite.