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22 декабря 2016 года 12:01
Следующей целью для нефти марки Brent может стать поддержка в $53 за баррель - AMarkets
"На торговой сессии среды цены на черное золото снова ушли «под воду», реагируя на выход данных по изменению запасов в США от Администрации энергетической информации (EIA), - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Согласно опубликованным данным запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2,2 млн баррелей против снижения неделей ранее на 2,5 млн баррелей. Неожиданный рост запасов вкупе с очевидным противоречием с цифрами, представленными Американским институтом нефти во вторник, привели к резкому снижению фьючерсов на нефть. В результате, февральский фьючерс на нефть WTI на NYMEX снизился на закрытие на 81 цент, или на 1,5%, до 52,49 долларов за баррель, после роста в течение трёх сессий. Февральский фьючерс на нефть Brent на ICE просел на 89 центов, или на 1,6%, до 54,46 долларов за баррель. Напомню, что согласно отчету API, который был представлен во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,1 млн. баррелей, а запасы бензина снизились на 2 млн. баррелей. Учитывая рост волатильности, последовавший за выходом указанных данных, можно сделать вывод, что участникам рынка уже изрядно поднадоел новостной фон, касающийся сделки ОПЕК по ограничению производства нефти, поэтому они переключаются на рядовую статистику. Завтра вниманию трейдеров будет представлен еще один релиз - отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. В случае сохранения тенденции роста, рынок нефти рискует завершить неделю на минорной ноте. Поспособствовать этому может и сильный доллар, который сегодня продолжит отыгрывать национальную статистику, повышающую шансы на сохранение американским регулятором жесткого вектора монетарной политики. Учитывая сказанное, следующей целью для нефти марки Brent может стать поддержка в $53 за баррель".
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22 декабря 2016 года 18:27
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.22 декабря 2016 года 16:48
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.22 декабря 2016 года 09:02
Нефть пыталась продолжить робкое восхождение, но не сумела удержаться в "плюсе", обосновавшись в районе 55 по сорту Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Попыткам роста помешал официальный отчет Минэнерго США по запасам углеводородов, указавший на прирост... читать дальше
.21 декабря 2016 года 17:27
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.21 декабря 2016 года 15:50
Ситуация одновременного повышения ставок, доллара и рисковых активов является аномальной - TeleTrade
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