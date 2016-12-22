Рынок акций поддерживают только праздничные рождественские настроения - ВТБ 24

"Вектор настроений на мировых площадках изменился в менее оптимистичную сторону вместе с направлением игры по S&P 500 (-0.25%), - комментирует аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Олег Душин. - В Америке же небольшую коррекцию перекупленных индексов стимулировало падение цен на нефть после неожиданных данных EIA о росте запасов нефти в США (+2.26 млн барр.) При этом нефтегазовый сектор S&P 500 прибавил 0.16%, что говорит скорее о нефти как об общем макроиндикаторе, чем о сиюминутном драйвере нефтяных бумаг. Распродажам на Уолл-Стрит подверглись ипотечные бумаги (-1.3%), а также акции здравоохранительных и финансовых (-0.2%) компаний. Российские ADR в Нью-Йорке потеряли 0.25%, вечерний ММВБ (-0.17%) продолжил падение, которое составило -0.63%. На фоне небольшого негатива американских фьючерсов и падения азиатских рынков утром в четверг коррекция индекса ММВБ из области относительной перекупленности продолжится. К тому же, сегодня уже без дивидендов будут торговаться Лукойл и Магнит. Вчерашняя атака быков вверх и краткосрочность выхода акций Сбербанка на уровни выше 180р. показали уязвимость попыток роста на снижающихся предпраздничных объемах. Новостной потенциал роста после мощного ралли S&P 500 на победе Трампа очень ограничен, хотя сегодня выходят важные доклады о заказах на товары длительного пользования и расходах-доходах населения США. Рынок поддерживают только праздничные рождественские настроения. Поэтому на попытки выкупить утренний дип на ММВБ мы смотрим осторожно, в пятницу предполагаем негативное открытие".