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22 декабря 2016 года 11:03
Рынок акций поддерживают только праздничные рождественские настроения - ВТБ 24
"Вектор настроений на мировых площадках изменился в менее оптимистичную сторону вместе с направлением игры по S&P 500 (-0.25%), - комментирует аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Олег Душин. - В Америке же небольшую коррекцию перекупленных индексов стимулировало падение цен на нефть после неожиданных данных EIA о росте запасов нефти в США (+2.26 млн барр.) При этом нефтегазовый сектор S&P 500 прибавил 0.16%, что говорит скорее о нефти как об общем макроиндикаторе, чем о сиюминутном драйвере нефтяных бумаг. Распродажам на Уолл-Стрит подверглись ипотечные бумаги (-1.3%), а также акции здравоохранительных и финансовых (-0.2%) компаний. Российские ADR в Нью-Йорке потеряли 0.25%, вечерний ММВБ (-0.17%) продолжил падение, которое составило -0.63%. На фоне небольшого негатива американских фьючерсов и падения азиатских рынков утром в четверг коррекция индекса ММВБ из области относительной перекупленности продолжится. К тому же, сегодня уже без дивидендов будут торговаться Лукойл и Магнит. Вчерашняя атака быков вверх и краткосрочность выхода акций Сбербанка на уровни выше 180р. показали уязвимость попыток роста на снижающихся предпраздничных объемах. Новостной потенциал роста после мощного ралли S&P 500 на победе Трампа очень ограничен, хотя сегодня выходят важные доклады о заказах на товары длительного пользования и расходах-доходах населения США. Рынок поддерживают только праздничные рождественские настроения. Поэтому на попытки выкупить утренний дип на ММВБ мы смотрим осторожно, в пятницу предполагаем негативное открытие".
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22 декабря 2016 года 16:48
Курс евро/доллар вырос на европейской сессии с уровня 1.0422 до 1.0468. Поддержку курсу оказывал рост кросс-курсов евро/фунт и евро/иена. Курс евро/фунт поднялся на 50 пунктов - до уровня 0.8486. Покупки евро против фунтов традиционно в конце месяца осуществляет Бундесбанк. Курс евро/иена вырос на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:34
Стоимость золота в ходе торгов утром в четверг снижается на ожиданиях повышения ставок мировых Центробанков. Глядя вперед, есть опасения, что присутствует риск дальнейшего падения цены драгметалла в ближайшие месяцы, в то время как ФРС будет более агрессивно повышать процентную ставку в ответ на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:01
"На торговой сессии среды цены на черное золото снова ушли «под воду», реагируя на выход данных по изменению запасов в США от Администрации энергетической информации (EIA), - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Согласно опубликованным данным запасы нефти на прошлой неделе выросли на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:38
"В среду российские суверенные евробонды перешли к умеренному ценовому росту после стагнации во вторник, следуя за движением котировок облигаций других развивающихся стран. Сегодня с утра UST-10 торгуются в районе 2,53%-2,54% годовых, незначительно снизившись в доходности относительно вчерашних... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:13
Курс доллар/иена установился на азиатской сессии в пределах 117,39-117,73. Курс евро/доллар находится в диапазоне 1,0422-1,0454. Курс фунт/доллар совершает колебания между уровнями 1,2345-1,2377. Активность на рынке Форекс остается невысокой. Возможно, росту активности будет способствовать... читать дальше
.22 декабря 2016 года 09:43
мериканские фондовые индексы умеренно снизились в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг. Цены на нефть перешли в четверг к слабому росту. читать дальше
.22 декабря 2016 года 09:02
Нефть пыталась продолжить робкое восхождение, но не сумела удержаться в "плюсе", обосновавшись в районе 55 по сорту Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Попыткам роста помешал официальный отчет Минэнерго США по запасам углеводородов, указавший на прирост... читать дальше
.21 декабря 2016 года 17:27
В будущем году мы будем обращать внимание на те рынки, где пик кризиса пришелся на 2015-2016 гг., а период адаптации уже пройден - УК "Альфа-Капитал"
Рынок с начала недели торгуется в предпраздничном режиме и роста активности в последние рабочие дни этого года ждать уже не стоит, полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. Американские и европейские инвесторы на следующей неделе будут отмечать рождество, а российские инвесторы не будут... читать дальше
.21 декабря 2016 года 15:50
Ситуация одновременного повышения ставок, доллара и рисковых активов является аномальной - TeleTrade
Безудержный оптимизм цен рисковых активов продолжается. Индекс страха VIX- показатель ухода от рисков - упал до очень низкого уровня 11,4 п. Перед выборами в США он составлял 22,5 п., напоминает аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. То есть риски, по мнению рынка, уменьшились в два раза. Позитив связан... читать дальше
.21 декабря 2016 года 14:15
"В настоящий момент пара евро/доллар снова выше 1,04. Движение вниз видимо, было вызвано желанием сходить за "стопами" по второму разу, а также тем, что дальнейший рост выше 1,05 привел бы к резкому перелому "медвежьей" картины в сторону "бычьей", и у пары евро-доллар были бы все шансы быстро... читать дальше
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