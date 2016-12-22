В четверг индекс РТС, скорее всего, скорректируется вниз на 0,5-1% - Алор Брокер

"Волатильность на фондовых рынках падает, нефтяные котировки и фьючерсы на американские индексы сегодня немного снижаются. Многие инвесторы уже закрыли спекулятивные позиции, поэтому в ближайшие дни мы не ожидаем роста активности на торговых площадках. В четверг индекс РТС, скорее всего, скорректируется вниз на 0,5-1%, повторяя динамику внешних рынков. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по ВВП и заказам на товары длительного пользования в США, которые выйдут в 16:30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Аэрофлота", "Татнефти", "Лукойла" и "Магнита", цены которых пробивают мощные уровни сопротивления. Вместе с тем акции "Сбербанка", вероятно, начнут коррекцию вниз после неудачной попытки выйти на новые максимумы накануне", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.