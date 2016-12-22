Акции "Лукойла" и "Магнита" сегодня будут под давлением - КИТ Финанс Брокер

"На утро среды на внешних площадках сформировался негативный внешний фон. Открытие локального рынка ожидаем чуть ниже закрытия среды. Акции "Лукойла" и "Магнита" сегодня будут под давлением на фоне "дивидендного гэпа". Из корпоративных событий отметим заседание совета директоров "Аэрофлота", - указывает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.