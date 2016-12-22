Поводов для роста рынка акций почти нет - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций начнёт новый день вблизи уровней закрытия накануне. Поводов для роста почти нет, так как нефть все же склоняется к лёгкой коррекции, да и конец года заставляет участников рынка закрывать излишние позиции. Рубль останется в диапазоне 61-62 за доллар, что не удивляет при текущей ставке ЦБ и инфляции", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.