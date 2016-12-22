В четверг ожидаем открытия рынка с понижением около 0,3% по индексу ММВБ - Банк "Образование"

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Мы ожидаем открытия рынка с понижением около 0,3% по индексу ММВБ, вблизи отметки 2205 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2200, 2190 пунктов. В качестве сопротивлений выступят отметки 2220, 2230 пунктов. Вероятно, после умеренно негативного старта торгов индекс ММВБ продолжит понижение к ближайшей значимой "круглой" отметке 2200 пунктов, вблизи которой он сможет встретить временную поддержку", - прогнозирует старший аналитик Банка "Образование" Виталий Манжос.