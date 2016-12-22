Прохождение вниз отметки 2200 пунктов ММВБ выглядит вполне вероятным - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций плавным движением вниз снимает накопленную перекупленность, по-прежнему наблюдаемую по техническим индикаторам. Сегодня к открытию сформировался умеренно негативный внешний фон, а наступление экс-дивидендной даты по акциям "ЛУКОЙЛа" и "Магнита" может привести к снижению индекса ММВБ на 0,4-0,5% на старте сессии. В дальнейшем продажи могут активизироваться, поэтому прохождение вниз отметки 2200 пунктов ММВБ выглядит вполне вероятным", - полагает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.