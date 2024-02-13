"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Совкомбанка с целью 19,6 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста около 15% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Совкомбанк является быстрорастущим диверсифицированным банком с прогнозными темпами роста чистой прибыли CAGR 2023-2026 около 9%, средним уровнем рентабельности по ROE в диапазоне 23%-28% с достаточностью капитала Н1 на уровне 12,6% - 13,2%, - отмечают эксперты. - Все эти показатели являются одними из самых высоких в банковском секторе РФ. На данный момент медианное значение по основным публичным игрокам сектора по мультипликатору P/BV составляет 0,9 - 1,0 х. При этом многие игроки не платят дивидендов. В этой связи можно ожидать премию по оценке Совкомбанка в размере 0,2 - 0,3 х к рынку по мультипликатору P/BV, что составляет 19,6 рублей за акцию или апсайд около 15% к текущим уровням".

Исходя из принятой дивидендной политики банка, которая предполагает выплату 25-50% от чистой прибыли при значении капитала Н1 на уровне не ниже 11,5%, аналитики ожидают, что банк в 2024 году может заплатить около 1,4 рублей на акцию в виде дивидендов (ориентир 30% от чистой прибыли) и к 2026 году увеличит реальные выплаты до 40%, что может соответствовать выплатам 2,3 рубля на акцию или около 14% к текущим ценам.

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