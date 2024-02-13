Рынок акций РФ утром превысил 3255п по индексу МосБиржи во главе с "Русалом" и Ozon

Москва. 13 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник подрос вслед за подорожавшей нефтью (Brent превысила $82 за баррель), а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи превысил 3255 пунктов во главе с бумагами "Русала" и расписками Ozon.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3256,5 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1126,05 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1%.

Доллар просел до 91,1 рубля (-0,21 рубля).

Подорожали расписки OZON (+1%), акции ОК "Русал" (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,4% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,7%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (головная структура одноименной группы компаний, занимается разработкой ПО для российского финансового сектора) определило цену размещения акций в рамках IPO в 4500 рублей за бумагу, говорится в сообщении компании. Это верхняя граница ранее установленного ценового коридора (4000-4500 рублей).

В рамках IPO размещается 800 тыс. акций, или 8% от уставного капитала до допэмиссии (около 7,55% от увеличенного). Основную часть базового размера IPO составляют акции, выпущенные в рамках допэмиссии в количестве 500 тыс. (5% от уставного капитала перед IPO). Действующие акционеры продают 300 тыс. акций (3% от УК до сделки). Всего в ходе IPO "Диасофт" привлек более 100 тыс. розничных инвесторов. По итогам сделки рыночная капитализация компании составила 47,25 млрд рублей.

Акции "Диасофта" начнут торговаться на Мосбирже во вторник, 13 февраля, под тикером DIAS, они получили второй уровень листинга. В январе текущего года "Диасофт" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль - не менее 80% от EBITDA.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи продолжает попытки продвинуться выше в направлении рубежа 3300 пунктов. Однако внешние катализаторы пока не очень убедительны, нефть не спешит продолжить ралли. Во вторник старт торгов акциями "Диасофта", в США будут опубликованы данные по инфляции за январь - вероятен рост волатильности на фондовом рынке в случае отклонения индекса потребительских цен от консенсус-прогнозов.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), если инфляция в США в январе замедлится слабее ожиданий (консенсус-прогноз предполагает замедление роста потребительских цен в стране с 3,4% г/г до 2,9% г/г), то давление на рисковые активы может усилиться в связи с ожиданиями еще более позднего начала снижения ставки ФРС.

Эффект от укрепления доллара в мире ограничивается новостями о дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. ОПЕК во вторник опубликует месячный отчет по рынку нефти, но для котировок более значимой может быть публикация январской инфляции в США. Если она приведет к глобальному укреплению доллара, цены на нефть рискуют снизиться в сторону $80 за баррель, полагают эксперты банка.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, во вторник индекс МосБиржи может продолжить движение к осенним пикам и перейти в зону 3250-3300 пунктов при поддержке сохранения спроса на идейные бумаги "нефтянки" и акции банков во главе с "ЛУКОЙЛом" и Сбербанком. Ожидается продолжение ралли в ИТ-секторе, с вероятным смещением покупок в отстающие бумаги "ВК" (MOEX: VKCO), а также более выраженные попытки выкупить просадку в секторе акций сталелитейщиков ("фишки" отрасли, в первую очередь "Северсталь" и "НЛМК", после отката фундаментально смотрятся достаточно перспективно для восстановления позиций).

Сохраняется интерес в "префах" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1%), что вполне естественно перед сплитом бумаг, способным стать триггером дальнейшего роста; также потенциал роста есть у бумаг "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,6%), остающихся одними из интересных дивидендных идей в "нефтянке", отметил Локтюхов.

Аналитики компании "Цифра брокер" также полагают, что на рынке акций РФ позитивный новостной фон формируется вокруг бумаг "ВК" (+1,1%, до 679 рублей), целевой ориентир по которым составляет 800 руб. за бумагу. Компания приобрела 70% в структуре компании-разработчика red_mad_robot, чтобы усилить внутреннюю команду разработчиков, в том числе для других проектов. Сохраняется спрос на расписки Ozon на фоне новостей о росте объема интернет-торговли в России в 2023 году на 28%, до 6,4 трлн руб. Компания 14 февраля раскроет финансовые результаты за 2023 год. Целевой ориентир для расписок Ozon установлен на уровне 3300 руб. за штуку, отмечают аналитики.

Тем временем котировки нефти Brent вернулись в область выше $82 за баррель. Среднесуточная добыча нефти сторонами сделки ОПЕК+ в январе 2024 года сократилась по сравнению с декабрем 2023 года на 340 тыс. б/с и составила 41,2 млн б/с. Тем не менее, устойчивого повышения нефтяных котировок в обозримом будущем не ожидается, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций изменились на 0,1-0,3%, при этом обновил рекорд Dow Jones (+0,3%), но просели S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,3%).

S&P 500, однако, удержался выше отметки 5000 пунктов, которую впервые в истории превысил в минувшую пятницу. S&P 500 поднялся более чем на 7% за последние пять недель, и это заставляет некоторых инвесторов нервничать, отмечает Market Watch.

Внимание трейдеров направлено на январские данные о динамике потребительских цен в США, которые будут обнародованы во вторник в 16:30 МСК.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление темпов инфляции (индекс CPI) в США в прошлом месяце до 3% в годовом выражении по сравнению с 3,4% месяцем ранее. Базовая инфляция (индекс CPI Core), как ожидается, ослабла в январе до 3,8% с 3,9% месяцем ранее.

Сильные данные по американскому рынку труда за январь заставили трейдеров пересмотреть прогнозы в отношении сроков снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). В настоящее время шансы на то, что ФРС опустит ставку в марте, оцениваются трейдерами лишь в 18% против 81% месяц назад, по данным CME FedWatch.

Данные по инфляции в США важны для оценки вероятности снижения ставок Федрезервом не только в марте, но и в мае, отмечает Market Watch. Более высокие, чем ожидается, темпы роста потребительских цен могут заставить американский ЦБ еще больше отодвинуть сроки смягчения денежно-кредитной политики.

В Азии во вторник также наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,1%, рынки Китая и Гонконга закрыты на новогодние праздники), подросла Европа (индекс CAC 40 и DAX подросли на 0,1-0,7%, FTSE не изменился), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились менее чем на 0,1%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены слабо растут, трейдеры оценивают перспективы глобального спроса на нефть и риски перебоев поставок с Ближнего Востока.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $82,18 за баррель (+0,2% и -0,2% накануне), мартовская цена WTI - $77,13 за баррель (+0,3% и +0,1% в понедельник).

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в минувшие выходные заявил, что "развитие событий в секторе Газа движется к дипломатическому решению", что дало инвесторам новую надежду на спад напряженности на Ближнем Востоке.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+9,9%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+5,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+5,7%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+3,7%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,7%), бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+3,3%).

Подешевели бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,3%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-1,6%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,29 млрд рублей (из них 1,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 853,06 млн рублей на бумаги OZON и 746,25 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").