"Мои Инвестиции" обновили топ-10 акций Китая

"Мои Инвестиции" обновили топ-10 наиболее интересных акций Китая, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Текущий список бумаг: Alibaba, XPeng, Galaxy Entertainment, WH Group, Tencent, Kingsoft, China Construction Bank, Chow Tai Fook, Bank of China и Longfor Group.

"Китайский офшорный рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность на фоне слабых макроэкономических данных и неоперативного государственного вмешательства, - пишут аналитики. - Наша подборка отставала от индекса из-за наших позиций в Xpeng (-25%), Longfor (-16,2%), и Great Wall (-12,9%), однако мы продолжаем удерживать эти позиции, поскольку волатильность не влияет на наши долгосрочные взгляды. Мы по-прежнему ожидаем, в период китайского нового года будет объявлено о масштабных мерах стимулирования, и решили внести одно изменение в нашу подборку, заменив JD.com на Kingsoft".

Эксперты телеграм-канала обращают внимание на объявление Центрального банка Китая о том, что с 5 февраля снизит требования к нормам резервирования для банков на 50 б.п., что может обеспечить 139,8 млрд долларов США в виде долгосрочного капитала. Тысячи проектов в сфере недвижимости в Китае также могут получить поддержку в рамках новой программы финансирования "белого списка" Пекина.

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