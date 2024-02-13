Ключевая ставка ЦБ РФ вполне может достигнуть уровней 9-10% к концу 2024г - банк "Русский Стандарт"

Ключевая ставка ЦБ РФ вполне может достигнуть уровней 9-10% к концу 2024 года, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"16 февраля мы ожидаем что ключевая ставка останется неизменной, поскольку ЦБ необходима статистика, которая говорит в пользу устойчивого снижения проинфляционных рисков, - пишет эксперт. - Другими словами - необходимо убедиться, что предыдущие повышения ставки начали системно работать. По этим причинам снижение ставки пока не будет рассматриваться, а вот небольшое повышение все еще возможно в зависимости от того, какими будут свежие данные по инфляции, однако вероятность такого сценария крайне мала. Ставка по вкладам учитывает прогнозную траекторию ключевой ставки, которая говорит в пользу начала понижательного цикла ставки, начиная со II квартала 2024 года".

По мнению Тимошенко, к концу текущего года ключевая ставка вполне может достигнуть уровней 9-10%, поэтому банки не хотят закреплять высокую ставку по депозитам, особенно по средне- и долгосрочным.

"Собственно, банки уже с начала года перешли к корректировке ставок в сторону понижения, и эта тенденция продолжится, - указывает стратег банка. - Поэтому для тех, кто хочет зафиксировать ставку по вкладам на все еще привлекательном уровне имеет смысл воспользоваться актуальными предложениями банков. Текущее решение по ставке не окажет заметного влияния на курс рубля, поскольку, если не будет сюрпризов в плане решения по ставке, это уже заложено в ожидания игроков".

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