Котировки нефти могут снизиться до $80/барр. в ближайшие дни- банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти могут снизиться до $80 за баррель Brent, если январские данные по инфляции в США приведут к укреплению доллара, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть в понедельник заметно снижались, но по итогам дня показали лишь умеренную негативную динамику, - пишут аналитики банка. - Эффект от укрепления доллара в мире ограничивался новостями о дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Во вторник фьючерсы Brent торгуются у $82,3/барр. ОПЕК сегодня опубликует свой месячный отчет по рынку нефти, но для котировок более значимой может быть публикация январской инфляции в США. Если она приведет к глобальному укреплению доллара, цены на нефть рискуют снизиться в сторону $80/барр.".

Рубль в понедельник слабел, при этом, на взгляд экспертов, новых принципиально важных драйверов на валютном рынке пока нет, а объемы торгов сейчас низкие в связи с праздниками на китайском рынке. Во вторник курс USD/RUB находится у 91,2 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом курс пока может продолжить двигаться в верхней половине диапазона в 90-92 руб./$1, полагают в банке.

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