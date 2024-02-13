.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Dow Jones продожает обновлять рекорды, нефть слабо дорожает
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%
Российская экономика в 2023 году выросла на 3,6% после снижения на 1,2% годом ранее. Показатель оказался чуть лучше прогнозов Минэкономразвития, которое оценивало рост на уровне 3,5%, но допускало, что в результате досчетов оценка роста за 2023 год может повыситься в район 4%
 
Налоговые органы усилили контроль за трудоустройством самозанятых
С конца 2023 г. налоговики усилили контроль за трудоустройством штатных работников под видом самозанятых для снижения налогов. Инспекции стали в несколько раз чаще направлять работодателям уведомления с требованием разъяснить характер сотрудничества...
 
Банки стали чаще отклонять заявки на кредиты
Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче потребительских кредитов. По данным на ноябрь и декабрь, такие организации отклоняли почти две трети всех заявок на необеспеченные займы (56%). Это следует из статистики финансового маркетплейса...
 
Граждане стали меньше открывать инвестиционных счетов
Граждане стали меньше открывать инвестиционных счетов, пишет "Коммерсантъ".. По данным Московской биржи, за январь 2024 года было открыто 8,2 тыс. новых ИИС. Годом ранее было их было открыто в 2,5 раза большее — более 21 тыс., а в среднем в 2023...
 
13 февраля 2024 года 10:00

Dow Jones продожает обновлять рекорды, нефть слабо дорожает

Dow Jones вырос и обновил рекорд, S&P 500 и Nasdaq завершили торги в минусе. Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут, рынок акций Австралии в слабом минусе. Нефть слабо дорожает, Brent торгуется выше $82 за баррель

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average вырос и обновил рекорд, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в небольшом минусе.

S&P 500, однако, удержался выше отметки в 5000 пунктов, которую впервые в истории превысил в минувшую пятницу.

В понедельник "мы наблюдали некоторую фиксацию прибылей" на фондовом рынке США, говорит аналитик D.A. Davidson Джеймс Рэган.

S&P 500 поднялся более чем на 7% за последние пять недель, и это заставляет некоторых инвесторов нервничать, отмечает Market Watch.

Внимание трейдеров направлено на январские данные о динамике потребительских цен в США, которые будут обнародованы во вторник.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление темпов инфляции (индекс CPI) в США в прошлом месяце до 3% в годовом выражении по сравнению с 3,4% месяцем ранее. Базовая инфляция (индекс CPI Core), как ожидается, ослабла в январе до 3,8% с 3,9% месяцем ранее.

Сильные данные по американскому рынку труда за январь заставили трейдеров пересмотреть прогнозы в отношении сроков снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). В настоящее время шансы на то, что ФРС опустит ставку в марте, оцениваются трейдерами лишь в 18% против 81% месяц назад, по данным CME FedWatch.

Данные по инфляции в США важны для оценки вероятности снижения ставок Федрезервом не только в марте, но и в мае, отмечает Market Watch. Более высокие, чем ожидается, темпы роста потребительских цен могут заставить американский ЦБ еще больше отодвинуть сроки смягчения денежно-кредитной политики.

"ФРС хотела бы опустить ставку, чтобы компенсировать ужесточение финансовых условий, однако сроки и темпы снижения остаются неясными, учитывая устойчивость экономики США и сохраняющуюся неопределенность в отношении траектории инфляции", - говорит главный экономист по США SGH Macro Advisors Тим Дай.

Акции нефтегазовой компании Diamondback Energy (SPB: FANG), объявившей в понедельник о слиянии с Endeavor Energy Resources, подорожали на 9,4% по итогам торгов.

Diamondback оценила конкурента примерно в $26 млрд с учетом долга и обменяет около 117 млн своих акций и $8 млрд в виде денежных средств на долю в 60,5% в объединенной компании. Оставшиеся 39,5% будут принадлежать акционерам Endeavor.

Бумаги AbbVie (SPB: ABBV) Inc. потеряли в цене 0,6%. Фармкомпания ухудшила прогноз прибыли на первый квартал до $2,26-2,30 в расчете на акцию с ранее ожидавшихся $2,30-2,34. Это обусловлено закрытием сделки по покупке разработчика противораковых препаратов ImmunoGen Inc. за $10,1 млрд.

Рыночная стоимость биофармацевтической компании Gilead Sciences Inc. (SPB: GILD) поднялась на 1,1%. Gilead объявила о покупке разработчика препарата для лечения заболевания печени CymaBay Therapeutics Inc. за $4,3 млрд.

Цена бумаг CymaBay взлетела на 25,4%.

Акции Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. подешевели на 2,1% вслед за ухудшением рекомендации для бумаг производителя электромобилей аналитиками Barclays до "держать" с "покупать".

Стоимость акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) опустилась на 1,3%. Капитализация компании на конец прошлой недели составила $3,125 трлн - это рекорд как для самой Microsoft, так и в целом для рынка.

Капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL), которая на максимуме достигала $3,09 трлн, в пятницу составила $2,916 трлн. В понедельник акции компании подешевели на 0,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в понедельник увеличился на 125,69 пункта (0,33%) и составил 38797,38 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 4,77 пункта (0,09%) - до 5021,84 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 48,12 пункта (0,3%) и составил 15942,55 пункта.

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут в ходе торгов во вторник, в то время как рынок акций Австралии завершил сессию слабым снижением.

Биржи материкового Китая и Гонконга не работают в связи с празднованием наступления нового года по лунному календарю.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:27 МСК увеличился на 2,8%.

Котировки акций Tokyo Electron взлетели на 12,6% после того, как компания заявила о восстановлении спроса на полупроводниковое оборудование и улучшила прогноз финансовых показателей на текущий фингод, который завершится в марте. Теперь ожидается, что чистая прибыль составит 340 млрд иен ($2,28 млрд) против прежней оценки в 307 млрд иен, выручка - 1,83 трлн иен по сравнению с ранее прогнозировавшимися 1,73 трлн иен.

Бумаги других технологических компаний также подорожали, в том числе Advantest - на 2,3%, Screen Holdings - на 3,1%, SoftBank Group - на 6,7%, Lasertec - на 0,4%.

Помимо этого повышается стоимость акций автомобильных Toyota Motor (+3,1%) и Nissan Motor (+0,8%), финансовой группы Mitsubishi UFJ (+1,3%), производителя потребительской электроники Sony Group (+3,3%), фармкомпании Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) (+2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК прибавил 1%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, увеличилась на 1,1%, чипмейкера SK Hynix - на 4,4%, авиакомпании Korean Air Lines - на 3,5%.

При этом акции сталелитейной Posco дешевеют на 3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,2%.

Цена бумаг Macquarie снизилась на 1% после того, как руководство инвестиционного банка заявило о существенном сокращении прибыли за девять месяцев 2024 фингода, в том числе из-за слабости сырьевого рынка. При этом Macquarie не ожидает улучшения ситуации до конца этого фингода, который закончится в марте.

Котировки акций платежной системы Zip Co. упали на 6,6%, производителя строительных материалов James Hardie Industries - на 8,5%, технологической фирмы Megaport - на 2,8%

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 0,5% и 0,1% соответственно.

Цена акций Beach Energy подскочила на 6,7%. Нефтегазовая компания завершила первое полугодие 2024 финансового года (июль-декабрь) с чистым убытком, однако он был обусловлен разовыми факторами.

Цены на нефть эталонных марок слабо растут утром во вторник, трейдеры оценивают перспективы глобального спроса на топливо и риски перебоев поставок с Ближнего Востока.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск составляет $82,08 за баррель, что на $0,08 (0,1%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты понизились в цене на 19 центов, до $82 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,12 (0,16%) и составили $77,04 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 8 центов - до $76,92 за баррель.

Ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше, чем прогнозировалось ранее, удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне, оказывают давление на прогнозы спроса и выступают в качестве негативного фактора для нефтяных котировок, сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи в интервью MarketWatch.

Между тем обнародованные в понедельник данные Федрезерва указали на то, что инфляционные ожидания потребителей в Штатах на ближайшие три года снизились до 2,4%, что стало позитивным сигналом для рынка, добавил Ричи.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в минувшие выходные заявил, что "развитие событий в секторе Газа движется к дипломатическому решению", что дало инвесторам новую надежду на спад напряженности на Ближнем Востоке.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 февраля 2024 года 12:08
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Совкомбанка с целью 19,6 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Совкомбанка с целью 19,6 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста около 15% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Совкомбанк является быстрорастущим диверсифицированным банком с прогнозными темпами роста...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 11:37
Рынок акций РФ утром превысил 3255п по индексу МосБиржи во главе с "Русалом" и Ozon
Москва. 13 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник подрос вслед за подорожавшей нефтью (Brent превысила $82 за баррель), а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи превысил 3255 пунктов во главе с бумагами "Русала" и расписками Ozon.    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 11:27
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 акций Китая
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 наиболее интересных акций Китая, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Текущий список бумаг: Alibaba, XPeng, Galaxy Entertainment, WH Group, Tencent, Kingsoft, China Construction Bank, Chow Tai Fook, Bank of China и Longfor Group. "Китайский офшорный...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 11:03
Ключевая ставка ЦБ РФ вполне может достигнуть уровней 9-10% к концу 2024г - банк "Русский Стандарт"
Ключевая ставка ЦБ РФ вполне может достигнуть уровней 9-10% к концу 2024 года, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "16 февраля мы ожидаем что ключевая ставка останется неизменной, поскольку ЦБ необходима статистика, которая...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 10:39
Котировки нефти могут снизиться до $80/барр. в ближайшие дни- банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти могут снизиться до $80 за баррель Brent, если январские данные по инфляции в США приведут к укреплению доллара, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Цены на нефть в понедельник заметно снижались, но по итогам дня показали лишь умеренную негативную динамику, - пишут...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 10:17
Рубль, возможно, останется около 91 руб./$1 во вторник - SberCIB
Курс валютной пары доллар/рубль, возможно, останется около 91 руб./$1 по итогам торговой сессии вторника, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Рубль немного ослаб в понедельник, до 91,3 руб./$1, но волатильность была незначительной. Торговые обороты на спотовом рынке Мосбиржи...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 09:59
Вероятно преодоление индексом Мосбиржи отметки 3250п во вторник - ПСБ
Вероятно преодоление индексом Мосбиржи отметки 3250 пунктов во вторник, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Индекс Мосбиржи в понедельник смог показать сдержанный рост второй день подряд, в условиях постепенного улучшения настроений лучше смотрелись внутренние сектора, - пишет...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 09:45
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 13 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 09:42
Пара рубль/доллар может протестировать отметку 92 руб./$1 в ближайшие дни - ПСБ
Пара рубль/доллар может протестировать отметку 92 руб./$1 в ближайшие дни, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Курс доллара в понедельник продолжил повышение, завершил торги на максимумах с самого начала января, у отметки 91,3...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 09:25
ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в феврале - "Велес Капитал"
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых по итогам заседания 16 февраля 2024 года, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне 16% годовых на...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 09:11
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - Новый год по лунному календарю, биржи Китая и Гонконга закрыты; - отчет по рынку труда Великобритании за декабрь (10:00 МСК); - индекс экономических настроений...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 09:00
Рубль меняется незначительно к доллару и юаню в ожидании свежих торговых идей
Москва. 13 февраля. Доллар США и юань проявляют относительную стабильность на Московской бирже утром во вторник, рубль меняется незначительно с учетом спокойного внешнего фона.    читать дальше
.
12 февраля 2024 года 19:39
Рубль вечером слегка усилил снижение к основным валютам на фоне уменьшения аппетита инвесторов к риску перед заседанием ЦБ
Москва. 12 февраля. Доллар США, евро и китайский юань немного усилили скорость роста на Московской бирже по итогам понедельника; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к риску перед заседанием ЦБ РФ, а также негативной динамики цен на нефть.    читать дальше
.
12 февраля 2024 года 19:35
Рынок акций РФ начал неделю с консолидации, индекс МосБиржи подрос на бумагах Ozon и Сбербанка и ослаблении рубля
Москва. 12 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent вечером отскочила к $82 за баррель после локальной просадки); поддержку индексу МосБиржи оказали подросшие бумаги Сбербанка (+1,5%) и Ozon (+5,3%), а также ослабление рубля.    читать дальше
.
12 февраля 2024 года 19:08
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 12 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились за день.    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.