Dow Jones продожает обновлять рекорды, нефть слабо дорожает

Dow Jones вырос и обновил рекорд, S&P 500 и Nasdaq завершили торги в минусе. Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут, рынок акций Австралии в слабом минусе. Нефть слабо дорожает, Brent торгуется выше $82 за баррель

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average вырос и обновил рекорд, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в небольшом минусе.

S&P 500, однако, удержался выше отметки в 5000 пунктов, которую впервые в истории превысил в минувшую пятницу.

В понедельник "мы наблюдали некоторую фиксацию прибылей" на фондовом рынке США, говорит аналитик D.A. Davidson Джеймс Рэган.

S&P 500 поднялся более чем на 7% за последние пять недель, и это заставляет некоторых инвесторов нервничать, отмечает Market Watch.

Внимание трейдеров направлено на январские данные о динамике потребительских цен в США, которые будут обнародованы во вторник.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление темпов инфляции (индекс CPI) в США в прошлом месяце до 3% в годовом выражении по сравнению с 3,4% месяцем ранее. Базовая инфляция (индекс CPI Core), как ожидается, ослабла в январе до 3,8% с 3,9% месяцем ранее.

Сильные данные по американскому рынку труда за январь заставили трейдеров пересмотреть прогнозы в отношении сроков снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). В настоящее время шансы на то, что ФРС опустит ставку в марте, оцениваются трейдерами лишь в 18% против 81% месяц назад, по данным CME FedWatch.

Данные по инфляции в США важны для оценки вероятности снижения ставок Федрезервом не только в марте, но и в мае, отмечает Market Watch. Более высокие, чем ожидается, темпы роста потребительских цен могут заставить американский ЦБ еще больше отодвинуть сроки смягчения денежно-кредитной политики.

"ФРС хотела бы опустить ставку, чтобы компенсировать ужесточение финансовых условий, однако сроки и темпы снижения остаются неясными, учитывая устойчивость экономики США и сохраняющуюся неопределенность в отношении траектории инфляции", - говорит главный экономист по США SGH Macro Advisors Тим Дай.

Акции нефтегазовой компании Diamondback Energy (SPB: FANG), объявившей в понедельник о слиянии с Endeavor Energy Resources, подорожали на 9,4% по итогам торгов.

Diamondback оценила конкурента примерно в $26 млрд с учетом долга и обменяет около 117 млн своих акций и $8 млрд в виде денежных средств на долю в 60,5% в объединенной компании. Оставшиеся 39,5% будут принадлежать акционерам Endeavor.

Бумаги AbbVie (SPB: ABBV) Inc. потеряли в цене 0,6%. Фармкомпания ухудшила прогноз прибыли на первый квартал до $2,26-2,30 в расчете на акцию с ранее ожидавшихся $2,30-2,34. Это обусловлено закрытием сделки по покупке разработчика противораковых препаратов ImmunoGen Inc. за $10,1 млрд.

Рыночная стоимость биофармацевтической компании Gilead Sciences Inc. (SPB: GILD) поднялась на 1,1%. Gilead объявила о покупке разработчика препарата для лечения заболевания печени CymaBay Therapeutics Inc. за $4,3 млрд.

Цена бумаг CymaBay взлетела на 25,4%.

Акции Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. подешевели на 2,1% вслед за ухудшением рекомендации для бумаг производителя электромобилей аналитиками Barclays до "держать" с "покупать".

Стоимость акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) опустилась на 1,3%. Капитализация компании на конец прошлой недели составила $3,125 трлн - это рекорд как для самой Microsoft, так и в целом для рынка.

Капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL), которая на максимуме достигала $3,09 трлн, в пятницу составила $2,916 трлн. В понедельник акции компании подешевели на 0,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в понедельник увеличился на 125,69 пункта (0,33%) и составил 38797,38 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 4,77 пункта (0,09%) - до 5021,84 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 48,12 пункта (0,3%) и составил 15942,55 пункта.

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут в ходе торгов во вторник, в то время как рынок акций Австралии завершил сессию слабым снижением.

Биржи материкового Китая и Гонконга не работают в связи с празднованием наступления нового года по лунному календарю.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:27 МСК увеличился на 2,8%.

Котировки акций Tokyo Electron взлетели на 12,6% после того, как компания заявила о восстановлении спроса на полупроводниковое оборудование и улучшила прогноз финансовых показателей на текущий фингод, который завершится в марте. Теперь ожидается, что чистая прибыль составит 340 млрд иен ($2,28 млрд) против прежней оценки в 307 млрд иен, выручка - 1,83 трлн иен по сравнению с ранее прогнозировавшимися 1,73 трлн иен.

Бумаги других технологических компаний также подорожали, в том числе Advantest - на 2,3%, Screen Holdings - на 3,1%, SoftBank Group - на 6,7%, Lasertec - на 0,4%.

Помимо этого повышается стоимость акций автомобильных Toyota Motor (+3,1%) и Nissan Motor (+0,8%), финансовой группы Mitsubishi UFJ (+1,3%), производителя потребительской электроники Sony Group (+3,3%), фармкомпании Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) (+2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК прибавил 1%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, увеличилась на 1,1%, чипмейкера SK Hynix - на 4,4%, авиакомпании Korean Air Lines - на 3,5%.

При этом акции сталелитейной Posco дешевеют на 3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,2%.

Цена бумаг Macquarie снизилась на 1% после того, как руководство инвестиционного банка заявило о существенном сокращении прибыли за девять месяцев 2024 фингода, в том числе из-за слабости сырьевого рынка. При этом Macquarie не ожидает улучшения ситуации до конца этого фингода, который закончится в марте.

Котировки акций платежной системы Zip Co. упали на 6,6%, производителя строительных материалов James Hardie Industries - на 8,5%, технологической фирмы Megaport - на 2,8%

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 0,5% и 0,1% соответственно.

Цена акций Beach Energy подскочила на 6,7%. Нефтегазовая компания завершила первое полугодие 2024 финансового года (июль-декабрь) с чистым убытком, однако он был обусловлен разовыми факторами.

Цены на нефть эталонных марок слабо растут утром во вторник, трейдеры оценивают перспективы глобального спроса на топливо и риски перебоев поставок с Ближнего Востока.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск составляет $82,08 за баррель, что на $0,08 (0,1%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты понизились в цене на 19 центов, до $82 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,12 (0,16%) и составили $77,04 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 8 центов - до $76,92 за баррель.

Ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше, чем прогнозировалось ранее, удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне, оказывают давление на прогнозы спроса и выступают в качестве негативного фактора для нефтяных котировок, сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи в интервью MarketWatch.

Между тем обнародованные в понедельник данные Федрезерва указали на то, что инфляционные ожидания потребителей в Штатах на ближайшие три года снизились до 2,4%, что стало позитивным сигналом для рынка, добавил Ричи.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в минувшие выходные заявил, что "развитие событий в секторе Газа движется к дипломатическому решению", что дало инвесторам новую надежду на спад напряженности на Ближнем Востоке.