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13 февраля 2024 года 09:45

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 13 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average вырос и обновил рекорд, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в небольшом минусе. S&P 500, однако, удержался выше отметки в 5000 пунктов, которую впервые в истории превысил в минувшую пятницу.

Внимание трейдеров направлено на январские данные о динамике потребительских цен в США, которые будут обнародованы во вторник. Консенсус-прогноз экспертов предполагает замедление темпов инфляции (индекс CPI) в США в прошлом месяце до 3% в годовом выражении по сравнению с 3,4% месяцем ранее. Базовая инфляция (индекс CPI Core), как ожидается, ослабла в январе до 3,8% с 3,9% месяцем ранее. Сильные данные по американскому рынку труда за январь заставили трейдеров пересмотреть прогнозы в отношении сроков снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). В настоящее время шансы на то, что ФРС опустит ставку в марте, оцениваются трейдерами лишь в 18% против 81% месяц назад, по данным CME FedWatch.

Данные по инфляции в США важны для оценки вероятности снижения ставок Федрезервом не только в марте, но и в мае, отмечает Market Watch. Более высокие, чем ожидается, темпы роста потребительских цен могут заставить американский ЦБ еще больше отодвинуть сроки смягчения денежно-кредитной политики. "ФРС хотела бы опустить ставку, чтобы компенсировать ужесточение финансовых условий, однако сроки и темпы снижения остаются неясными, учитывая устойчивость экономики США и сохраняющуюся неопределенность в отношении траектории инфляции", - говорит главный экономист по США SGH Macro Advisors Тим Дай.

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут в ходе торгов во вторник, в то время как рынок акций Австралии завершил сессию слабым снижением. Биржи материкового Китая и Гонконга не работают в связи с празднованием наступления нового года по лунному календарю. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 2,9%. Котировки акций Tokyo Electron взлетели на 12,6% после того, как компания заявила о восстановлении спроса на полупроводниковое оборудование и улучшила прогноз финансовых показателей на текущий фингод, который завершится в марте. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК прибавил 1%. Вместе с тем австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок растут утром во вторник, трейдеры оценивают перспективы глобального спроса на топливо и риски перебоев поставок с Ближнего Востока. Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $82,17 за баррель, что на 0,21% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты понизились в цене на 19 центов, до $82 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 0,27% и составили $77,13 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 8 центов - до $76,92 за баррель.

Ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше, чем прогнозировалось ранее, удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне, оказывают давление на прогнозы спроса и выступают в качестве негативного фактора для нефтяных котировок, сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи в интервью MarketWatch. Между тем обнародованные в понедельник данные Федрезерва указали на то, что инфляционные ожидания потребителей в Штатах на ближайшие три года снизились до 2,4%, что стало позитивным сигналом для рынка, добавил Ричи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 12 февраля снизилась в 2,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,488 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,995 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос всего на 0,04% и составил 105,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (10-12 февраля) прибавил 0,12%, поднявшись до 883,05 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-21" (+2,06%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,45%) и "Почта России БО-002P-01" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "Европлан-001Р-01" (-0,36%), "Газпромбанк БО-17" (-0,23%) и "Автодор-003Р-02" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ 13 февраля начнет размещение выпуска годовых облигаций серии ПБО-001Р-К443 объемом 6 млрд рублей. Ставка годового купона установлена на уровне 14,97% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 12 февраля. Организатором ВЭБ выступает самостоятельно.

АО "Симпл солюшнз кэпитл" 15 февраля начнет размещение выпуска 10-летних облигаций с 3-летней офертой серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны. Мосбиржа 22 января зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей.

ООО "Иволга структурные продукты" 15 февраля начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001-01 объемом 200 млн рублей. Размещение продлится до 5 апреля. Ставки 1-2-го купонов составят 18% годовых. ЦБ РФ зарегистрировал данный выпуск облигаций 25 января. Он предназначен для квалифицированных инвесторов.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") на неделе с 19 февраля планирует провести сбор заявок на 5-летние социальные облигации 8-й серии индикативным объемом 15 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ. Ставки ежеквартальных купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред. Ориентир по спреду - не выше 140 базисных пунктов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 44-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 8,42% годовых. Компания разместила выпуски 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения бондов - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Ставка текущего купона по выпускам - 7,69% годовых.

ООО "Инвестиционная группа "Инсайт" приняло решение 26 февраля досрочно погасить выпуск облигаций 1-й серии объемом 11 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 4-го купонного дохода. Компания в конце февраля 2023 года завершила размещение 5-летних бондов 1-й серии номинальным объемом 53 млрд рублей, реализовав 20,75% выпуска на 11 млрд рублей. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 4-го купона составляет 20% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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