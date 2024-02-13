ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в феврале - "Велес Капитал"

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых по итогам заседания 16 февраля 2024 года, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне 16% годовых на заседании Банка России в пятницу, - пишет эксперт. - Вероятность дальнейшего ужесточения, на наш взгляд, отсутствует, а возможность какого-либо смягчения позиции ЦБ пока минимальна. Хотя в инфляции начинают постепенно проявляться признаки замедления, процесс пока имеет неустойчивый характер. При этом инфляционные ожидания, играющие важную роль для ЦБ, остаются повышенными".

Кравченко обращает внимание на признаки замедления в розничном кредитовании в конце 2023 года, однако темпы кредитования корпоративного сектора и выдачи льготной ипотеки оставались повышенными, что, на взгляд аналитика, поддерживало инфляционные риски со стороны спроса.

"Наконец, остаются в силе все бюджетные проинфляционные риски на текущий год, - указывает эксперт инвесткомпании. - В данных условиях наиболее логичным действием для ЦБ будет пауза с сохранением четкого сигнала о необходимости поддерживать текущий уровень ставки. Ожидаем, что ЦБ приступит к снижению ключевой ставки не раньше второго полугодия 2024 года (в этом случае это будет на опорном заседании в июле), при этом регулятор, вероятно, постарается до последнего воздерживаться от сигналов к смягчению политики".

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