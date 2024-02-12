Рынок акций РФ начал неделю с консолидации, индекс МосБиржи подрос на бумагах Ozon и Сбербанка и ослаблении рубля

Москва. 12 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent вечером отскочила к $82 за баррель после локальной просадки); поддержку индексу МосБиржи оказали подросшие бумаги Сбербанка (+1,5%) и Ozon (+5,3%), а также ослабление рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3248,5 пункта (+0,2%, днем индекс проседал ниже 3230 пунктов), индекс РТС - 1120,94 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 91,25 рубля (+0,35 рубля).

Подорожали расписки OZON (+5,3%), акции "Аэрофлота" (+1,7%), Сбербанка (+1,5% и +1,4% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в начале недели преимущественно снижался. Рубль выглядел слабо, особенно во второй половине дня, но этот фактор поддержал индекс МосБиржи. Цены на нефть отступали, но к вечеру вышли к нейтральной динамике вблизи $82 за баррель Brent. Это также позволило индексу Мосбиржи компенсировать дневные потери.

Внешний фон выглядит нейтральным. Биржи КНР на этой неделе закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Европейские индексы двигались в основном в небольшом "плюсе". Во вторник участники торгов обратят внимание на ежемесячный отчет ОПЕК и важный статмаркер - январский индекс потребительских цен в США, который является одним из главных ориентиров для ФРС при корректировке монетарной политики и, соответственно, для доллара. Если ИПЦ превысит ожидания, общерыночный риск-аппетит испытает волну охлаждения. Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 февраля - 3175-3275 пунктов, считает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, инвесторы ждут рекомендаций по дивидендам и сильных финансовых результатов от крупных корпораций. Однако опасения последствий редомициляции некоторых компаний в Россию, связанные с тем, что юридические процедуры могут сначала затянуться, а позднее на рынке возникнет "навес" из акций от продающих бумаги иностранных акционеров, оказывают давление на рынок.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались депозитарные расписки интернет-ритейлера Ozon, видимо, в ожидании публикации сильных операционных результатов и предварительных финансовых результатов, которые ожидаются в среду. Еще в конце прошлого года компания прогнозировала, что ее объем продаж (GMV), включающий товарооборот с учетом услуг и за вычетом возвратов, в 2023 году может вырасти на 90% и даже удвоиться по сравнению с 2022 годом. Исходя из этого прогноза и данных по товарообороту за 2022 год, можно предположить, что GMV у Ozon за прошедший год мог достичь 1,6-1,7 трлн руб. Это исторический рекорд роста, при этом, по сравнению с 2022 годом темпы роста продаж у компании в 2023 году, окажутся еще выше, чем годом ранее, считает аналитик.

Кроме того, на рост бумаг компании могли повлиять еще и вышедшие в понедельник данные российской "Ассоциации компаний интернет-торговли" (АКИТ), согласно которым, объем интернет-торговли в РФ в 2023 году увеличился на 28% и достиг 6,4 трлн руб. Соответственно, доля Ozon на рынке российской электронной коммерции могла вырасти до 25-27%. Со стороны ФАС каких-либо существенных претензий к ритейлеру и в целом к крупным маркетплейсам нет, а значит, у компании есть шанс и в текущем году показывать такие же высокие темпы роста продаж, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в понедельник не получил сильных драйверов для восходящего движения по крупнейшим эмитентам.

Расписки Ozon (2986 рублей) в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин и все ближе подходят к максимуму текущего года 3053 руб. Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+1,3%) 16 февраля соберется для решения по дивидендам за 2023 год. "Эталон" (MOEX: ETLN) (+2,9% ГДР) в понедельник сообщил о скачке продаж в январе 2024 года по сравнению с уровнем годовой давности в 4 раза, до 12,5 млрд руб. Объем реализации в натуральном выражении при этом достиг 51,1 тыс. кв. м (+175% к январю 2023 года), что выше аналогичных январских показателей предыдущих лет. В компании объяснили сильные результаты региональной диверсификацией, разнообразием предложения по классам жилья и комплексным набором программ государственного субсидирования ипотеки, отметила аналитик.

Акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3%) продолжали пользоваться спросом благодаря ожиданиям объявления высоких дивидендов по итогам 2023 года. Судя по всему, дивидендные надежды присутствуют также в акциях "Группы компаний ПИК" (+3,9%), которая не осуществляла выплат с 2020 года. "ПИК" на данный момент опубликовал лишь финансовые результаты за I полугодие 2023 года, согласно которым чистая прибыль составила 27,9 млрд руб., при этом отчетность за 2022 год не выходила, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель упал в 2,5 раза, подчеркнула Кожухова.

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в понедельник заявил о получении чистого убытка по РСБУ в 2023 году в размере 29,5 млрд руб., при этом без учета влияния курсовых переоценок чистая прибыль компании составила 50,5 млрд руб. против чистого убытка 40,4 млрд руб. за прошлый год. Прибыль "Аэрофлота" за IV квартал 2023 года достигла 65,2 млрд руб. против убытка в 72,7 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Акции Polymetal продолжили наметившееся в конце прошлой недели падение, которое ускорилось после новостей о разморозке бумаг в Clearstream.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI остаются чуть ниже района ближайших сопротивлений $82,5 и $77,5 за баррель соответственно. В целом, цены с декабря прошлого года формируют все более высокие максимумы и минимумы, что позволяет судить о зарождении "бычьего" среднесрочного тренда, который поддерживается напряженностью на Ближнем Востоке, считает аналитик. Вечером в понедельник поступили сообщения о начале операции Евросоюза в Красном море, что в моменте усиливает конфронтацию сторон. Вторник для рынка при этом отметится публикацией ежемесячного отчета ОПЕК, напомнила Кожухова.

Индексы Мосбиржи и РТС не нашли масштабных драйверов для повышения, но в то же время сохранили ближайшие поддержки 3220 и 1110 пунктов. Оптимизм усиливается в акциях застройщиков, которые в первой половине этого года пользуются плодами удачного 2023 года и могут принести щедрые дивиденды как минимум для акционеров "Группы ЛСР", заключила представитель "Велес Капитала".

По оценке аналитика УК "Первая" Ивана Капустянского, индекс Мосбиржи продолжает рост в рамках среднесрочного тренда. Локальную коррекцию можно объяснить снижением нефтяных котировок, а также неоднозначными настроениями на глобальных площадках.

Главным событием недели станет заседание ЦБ РФ и решение по ключевой ставке. Наиболее вероятный сценарий - регулятор оставит ставку неизменной на уровне 16% годовых. В последние месяцы инфляция замедлилась, а инфляционные ожидания снизились. Однако этого недостаточно для смены монетарной политики, потому что тренд на снижение инфляции может оказаться неустойчивым. На текущий момент существует достаточное количество проинфляционных рисков, в том числе стимулирующая бюджетная политика, состояние рынка труда и пока еще высокие темпы кредитования в отдельных сегментах, считает аналитик. Также помимо решения по ключевой ставке будет опубликован среднесрочный макропрогноз ЦБ.

Американские рынки акций продолжают расти, а индексы покорять новые вершины. В частности, индекс S&P500 превысил отметку 5000 пунктов.

На мировых рынках сохраняется позитивная динамика, чему сопутствуют благоприятная статистика, а также сезон корпоративных отчетностей. Кроме того, сохраняется оптимизм относительно начала снижения процентной ставки ФРС США в текущем году. Согласно фьючерсам на ее изменение, с вероятностью более 50% рынки ожидают снижения базовой ставки в мае на 0,25 п.п. (до 5,0-5,25%).

По оценке начальника аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александра Фетисова, отметка 3250 пунктов по индексу Мосбиржи пока остается непреодолимой для рынка - настрой покупателей сдерживается повышенными ставками денежного рынка, ужесточением денежно-кредитных условий в январе, рисками "переходного периода" многих квазироссийских компаний и, соответственно, их бумаг, а также вялой динамикой сырьевых рынков.

Лучше рынка выглядели расписки Ozon в преддверии публикации предварительных финрезультатов за 2023 год. "Полагаем, что компании удалось не только достичь, но и превысить собственные таргеты по росту совокупного оборота товаров (GMV) за 2023 год. Бумаги компании остаются одним из наших фаворитов в секторе розничной торговли с целевой ценой 3250 руб. за расписку. Полагаем, что потенциал роста выше этой отметки сдерживается неопределенными условиями и сроками редомициляции компании в Россию, а также весьма скромной динамикой валовой прибыли и EBITDA компании", - считает аналитик.

В целом, рынок акций РФ удерживается от падения в основном акциями Сбербанка. Неплохой отчет по РСБУ за январь подтвердил устойчивую резистентность финансовых результатов к повышению ключевой ставки (рост чистой прибыли за январь 2024 года на 4,6% г/г при кардинальном ужесточении кредитно-денежных условий можно назвать успехом) и вернул интерес инвесторов к акциям банка.

"Подтверждаем целевую цену на уровне 333 руб. (+16% к текущим ценам) и прогноз дивидендов за 2023 год на уровне 32,50 руб. (11,3% дивдоходности) на акцию, что в совокупности предполагает прогнозную доходность вложений в акции Сбера свыше 27%", - отмечает Фетисов.

"Что касается перспектив на неделю, то сейчас у рынка больше оснований "сходить" к уровню 3200 пунктов по индексу Мосбиржи, чем вновь пытаться "штурмовать" высоту 3250 пунктов", - заключил представитель РСХБ.

В Азии в понедельник многие рынки не работали (биржи Японии, материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками; австралийский ASX Australia снизился на 0,3%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,2%, CAC40 и DAX подросли на 0,2-0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются менее чем на 0,1%).

Япония в понедельник отмечает День основания государства. Торговые площадки материкового Китая не будут работать на этой неделе в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. В Южной Корее и Гонконге торги не проводятся по той же причине, однако возобновятся уже во вторник и среду соответственно.

Во вторник, 13 февраля, станут известны данные о январской инфляции в Штатах, которые могут повлиять на политику Федеральной резервной системы.

На нефтяном рынке в понедельник цены скорректировались вниз после роста более чем на 6% по итогам прошлой недели на эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Вечером цены сократили потери, Brent вернулась в район $82 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $81,93 за баррель (-0,3% и +0,7% в пятницу), мартовская цена WTI - $76,84 за баррель (+0,01% и +0,8% в пятницу).

Trading Economics предполагает, что на рынке происходит техническая коррекция. На минувшей неделе Brent и WTI подорожали на 6,3% на фоне напряженности на Ближнем Востоке, где продолжается конфликт между Израилем и ХАМАС. Кроме того, американские вооруженные силы нанесли ряд ударов по позициям йеменских хуситов.

Вместе с тем число нефтегазовых буровых установок в США по состоянию на 9 февраля достигло максимума с середины декабря, повысившись за неделю до 623 с 619, по данным Baker Hughes.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+9,8%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+5,5%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+4,4%), акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,3%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+4,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,9%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,6%), "Софтлайна" (MOEX: SOFL) (+3,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,3%), "Группы ЛСР" (+3%), "Эталона" (+2,9%).

Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" (+1,3%) на заседании 16 февраля планирует обсудить рекомендации по выплате дивидендов за 2023 год, сообщается в материалах компании. "Черкизово" выплачивает дивиденды с 2014 года. Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по результатам года и первого полугодия. Дивиденды за первое полугодие 2023 года составили 118,43 рубля на акцию. В 2022 году дивиденды не выплачивались.

Снизились акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-5,2%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,8%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-3,7%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-3,6%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-3,4%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,15 млрд рублей (из них 8,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,53 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 2,67 млрд рублей на акции "Газпрома").