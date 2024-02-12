.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером слегка усилил снижение к основным валютам на фоне уменьшения аппетита инвесторов к риску перед заседанием ЦБ
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%
Российская экономика в 2023 году выросла на 3,6% после снижения на 1,2% годом ранее. Показатель оказался чуть лучше прогнозов Минэкономразвития, которое оценивало рост на уровне 3,5%, но допускало, что в результате досчетов оценка роста за 2023 год может повыситься в район 4%
 
Налоговые органы усилили контроль за трудоустройством самозанятых
С конца 2023 г. налоговики усилили контроль за трудоустройством штатных работников под видом самозанятых для снижения налогов. Инспекции стали в несколько раз чаще направлять работодателям уведомления с требованием разъяснить характер сотрудничества...
 
Банки стали чаще отклонять заявки на кредиты
Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче потребительских кредитов. По данным на ноябрь и декабрь, такие организации отклоняли почти две трети всех заявок на необеспеченные займы (56%). Это следует из статистики финансового маркетплейса...
 
Граждане стали меньше открывать инвестиционных счетов
Граждане стали меньше открывать инвестиционных счетов, пишет "Коммерсантъ".. По данным Московской биржи, за январь 2024 года было открыто 8,2 тыс. новых ИИС. Годом ранее было их было открыто в 2,5 раза большее — более 21 тыс., а в среднем в 2023...
 
12 февраля 2024 года 19:39

Рубль вечером слегка усилил снижение к основным валютам на фоне уменьшения аппетита инвесторов к риску перед заседанием ЦБ

Москва. 12 февраля. Доллар США, евро и китайский юань немного усилили скорость роста на Московской бирже по итогам понедельника; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к риску перед заседанием ЦБ РФ, а также негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 91,31 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 41 копейку выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,32 руб./EUR1, подорожав на 30,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,16 копейки, до 94,47 руб. Курс китайского юаня поднялся на 2,9 копейки - до 12,6 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ускорил темпы ослабления к основным мировым валютам по итогам понедельника на уменьшении интереса инвесторов к риску и на фоне негативной динамики цен на нефть. Участники рынка снижают активность в ожидании заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз, а по итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Заседание состоится в пятницу, 16 февраля.

Годовая инфляция в России на конец января 2024 года снизилась до 7,2% с 7,4% на конец декабря 2023 года, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию. На конец января она составила 7,2% в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия правительства и Банка России", - сказал он.

Президент также отметил, что "по оперативным данным экономическая активность в России в начале текущего года находится на высоком уровне".

"Ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов. Так, сохраняется сильный потребительский спрос - примерно как в четвертом квартале прошлого года. И очень важно, что это позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса", - заявил Путин.

Президент при этом подчеркнул, что "крайне важно выдерживать баланс между задачами развития, наращивания инвестиций и кредитования, сохранения занятости и обеспечением ценовой стабильности".

"На заседании Банка России в пятницу мы ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне 16% годовых. Вероятность дальнейшего ужесточения, на наш взгляд, отсутствует, а возможность какого-либо смягчения позиции ЦБ пока минимальна. Хотя в инфляции начинают постепенно проявляться признаки замедления, процесс пока имеет неустойчивый характер. При этом инфляционные ожидания, играющие важную роль для ЦБ, остаются повышенными. В розничном кредитовании в конце 2023 года наблюдались признаки замедления, однако темпы кредитования корпоративного сектора и выдачи льготной ипотеки оставались повышенными, что поддерживало инфляционные риски со стороны спроса. Сегодня российский президент сообщил, что в январе банковский кредитный портфель юрлиц сократился на 0,2%, а розничный - вырос на 0,2%. Январская динамика, судя по всему, во многом стала результатом зависимости от сильного сезонного фактора в начале года, поэтому вряд ли внесет какие-либо коррективы в оценки ЦБ. Наконец, остаются в силе все бюджетные проинфляционные риски на текущий год. В данных условиях наиболее логичным действием для ЦБ будет пауза с сохранением четкого сигнала о необходимости поддерживать текущий уровень ставки. Ожидаем, что ЦБ приступит к снижению ключевой ставки не раньше второго полугодия 2024 г. (в этом случае это будет на опорном заседании в июле), при этом регулятор, вероятно, постарается до последнего воздерживаться от сигналов к смягчению политики", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в 2023 году снизилось на 61,9%, или в 2,6 раза, по сравнению с показателем за 2022 года и составило $120,1 млрд, сообщается в информации ЦБ РФ.

Объем экспорта за 2023 год снизился на 28,4%, до $423,7 млрд, импорта вырос на 9,9%, до $303,9 млрд

Внешнеторговый оборот России за прошлый год уменьшился на 16,2% - до $727,5 млрд.

В декабре профицит внешней торговли упал на 59,3%, или в 2,5 раза, по сравнению с аналогичным показателем декабря 2022 года и составил $10,2 млрд. По сравнению с предыдущим месяцем профицит вырос на 13,5%.

Экспорт в декабре снизился по сравнению с тем же месяцем 2022 года на 29,9%, до $38,4 млрд, импорт - на 5,1%, до $28,2 млрд. Внешнеторговый оборот России в декабре сократился в годовом выражении на 21,2% и составил $66,6 млрд.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2023 году составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд), следует из опубликованных в понедельник данных ФТС России об экспорте и импорте товаров в 2023 году.

Экспорт товаров из РФ в 2023 году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд).

Импорт товаров в РФ, по данным ФТС, в 2023 году составил $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).

Объем внешней торговли РФ за 2023 год зафиксирован на уровне $710,2 млрд против $847,8 млрд за 2022 год (снижение на 16,2%).

Цены на нефть немного сократили темпы снижения вечером в понедельник. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $81,74 за баррель, что на 0,55% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,29%, до $76,6 за баррель.

На прошлой неделе как Brent, так и WTI подорожали более чем на 6% из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Заявления министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в минувшие выходные дали инвесторам новую надежду на спад напряженности на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы 13 и 15 февраля соответственно.

"На прошлой неделе стоимость доллара находилась в пределах 91 рубля, оставаясь в нашем прогнозном диапазоне - 87,5 - 92,5 руб./$1. На этой неделе рынок находится в ожидании заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. В первую очередь, экспертное сообщество интересует позиция регулятора относительно эффекта и потенциального продления программы принудительной продажи валютной выручки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Российская валюта продолжает торговаться в районе 91 по отношению к доллару США. На прошедшей неделе рубль незначительно укрепился. Национальную валюту поддержали растущие цены на нефть на фоне неопределенности в конфликте между Израилем и ХАМАС, а также сохранения привлекательных ставок по рублевым активам. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе рубль будет находиться в диапазоне 89-93 по отношению к доллару США", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 февраля на 18,57 копейки, до 91,0758 руб./$1, и увеличил курс евро на 21,48 копейки, до 98,1512 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 29,68 копейки по отношению к пятнице и составил 91,0836 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 26,51 копейки и составил 91,1444 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $977,174 млн, из которых $348,585 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $628,589 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 14,85 копейки, до 98,1576 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 25,65 копейки, до 98,1851 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR470,824 млн, из которых EUR150,916 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR319,908 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 февраля поднялась на 7 базисных пунктов - до 15,94% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник на 6 базисных пунктов - до 15,89% годовых, на три месяца - поднялась относительно пятницы на 4 базисных пункта, до 15,64% годовых, на шесть месяцев - прибавила 14 базисных пунктов и составила 14,44% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 февраля 2024 года 12:08
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Совкомбанка с целью 19,6 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Совкомбанка с целью 19,6 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста около 15% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Совкомбанк является быстрорастущим диверсифицированным банком с прогнозными темпами роста...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 11:37
Рынок акций РФ утром превысил 3255п по индексу МосБиржи во главе с "Русалом" и Ozon
Москва. 13 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник подрос вслед за подорожавшей нефтью (Brent превысила $82 за баррель), а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи превысил 3255 пунктов во главе с бумагами "Русала" и расписками Ozon.    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 11:27
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 акций Китая
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 наиболее интересных акций Китая, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Текущий список бумаг: Alibaba, XPeng, Galaxy Entertainment, WH Group, Tencent, Kingsoft, China Construction Bank, Chow Tai Fook, Bank of China и Longfor Group. "Китайский офшорный...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 11:03
Ключевая ставка ЦБ РФ вполне может достигнуть уровней 9-10% к концу 2024г - банк "Русский Стандарт"
Ключевая ставка ЦБ РФ вполне может достигнуть уровней 9-10% к концу 2024 года, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "16 февраля мы ожидаем что ключевая ставка останется неизменной, поскольку ЦБ необходима статистика, которая...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 10:39
Котировки нефти могут снизиться до $80/барр. в ближайшие дни- банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти могут снизиться до $80 за баррель Brent, если январские данные по инфляции в США приведут к укреплению доллара, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Цены на нефть в понедельник заметно снижались, но по итогам дня показали лишь умеренную негативную динамику, - пишут...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 10:17
Рубль, возможно, останется около 91 руб./$1 во вторник - SberCIB
Курс валютной пары доллар/рубль, возможно, останется около 91 руб./$1 по итогам торговой сессии вторника, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Рубль немного ослаб в понедельник, до 91,3 руб./$1, но волатильность была незначительной. Торговые обороты на спотовом рынке Мосбиржи...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 10:00
Dow Jones продожает обновлять рекорды, нефть слабо дорожает
Dow Jones вырос и обновил рекорд, S&P 500 и Nasdaq завершили торги в минусе. Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут, рынок акций Австралии в слабом минусе. Нефть слабо дорожает, Brent торгуется выше $82 за баррель    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 09:59
Вероятно преодоление индексом Мосбиржи отметки 3250п во вторник - ПСБ
Вероятно преодоление индексом Мосбиржи отметки 3250 пунктов во вторник, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Индекс Мосбиржи в понедельник смог показать сдержанный рост второй день подряд, в условиях постепенного улучшения настроений лучше смотрелись внутренние сектора, - пишет...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 09:45
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 13 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 09:42
Пара рубль/доллар может протестировать отметку 92 руб./$1 в ближайшие дни - ПСБ
Пара рубль/доллар может протестировать отметку 92 руб./$1 в ближайшие дни, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Курс доллара в понедельник продолжил повышение, завершил торги на максимумах с самого начала января, у отметки 91,3...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 09:25
ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в феврале - "Велес Капитал"
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых по итогам заседания 16 февраля 2024 года, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне 16% годовых на...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 09:11
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - Новый год по лунному календарю, биржи Китая и Гонконга закрыты; - отчет по рынку труда Великобритании за декабрь (10:00 МСК); - индекс экономических настроений...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 09:00
Рубль меняется незначительно к доллару и юаню в ожидании свежих торговых идей
Москва. 13 февраля. Доллар США и юань проявляют относительную стабильность на Московской бирже утром во вторник, рубль меняется незначительно с учетом спокойного внешнего фона.    читать дальше
.
12 февраля 2024 года 19:35
Рынок акций РФ начал неделю с консолидации, индекс МосБиржи подрос на бумагах Ozon и Сбербанка и ослаблении рубля
Москва. 12 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent вечером отскочила к $82 за баррель после локальной просадки); поддержку индексу МосБиржи оказали подросшие бумаги Сбербанка (+1,5%) и Ozon (+5,3%), а также ослабление рубля.    читать дальше
.
12 февраля 2024 года 19:08
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 12 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились за день.    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.