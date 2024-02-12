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12 февраля 2024 года 19:08

Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 12 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и в предыдущий рабочий день, составила 67,27% от номинала (доходность - 9,54% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 66,71% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,39% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 0,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 182 базисных пункта - до 47,63% от номинала (его доходность выросла на 39 базисных пунктов, составив 11,55% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее составила 72,13% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 19,77% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году также остались на уровне предыдущего дня - 65,89% от номинала (доходность выросла всего на 1 базисный пункт, до 17,54% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали за день всего на 1,5 базисного пункта - до 67,52% от номинала (доходность не изменилась, составив 13,2% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 10 базисных пунктов, составив 66,24% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после умеренного снижения на прошлой неделе, в понедельник не демонстрируют ярко выраженной траектории в ожидании публикации январских данных о динамике потребительских цен в США, которые будут обнародованы 13 февраля.

Консенсус-прогноз экспертов предполагает замедление темпов инфляции (индекс CPI) в США в прошлом месяце до 3% в годовом выражении по сравнению с 3,4% месяцем ранее. Базовая инфляция (индекс CPI Core), как ожидается, ослабла в январе до 3,8% с 3,9% месяцем ранее. Сильные данные по американскому рынку труда за январь заставили трейдеров пересмотреть прогнозы в отношении сроков снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). В настоящее время шансы на то, что ФРС опустит ставку в марте, оцениваются трейдерами лишь в 18% против 81% месяц назад, по данным CME FedWatch.

Данные по инфляции в США важны для оценки вероятности снижения ставок Федрезервом не только в марте, но и в мае, отмечает Market Watch. Более высокие, чем ожидается, темпы роста потребительских цен могут заставить американский ЦБ еще больше отодвинуть сроки смягчения денежно-кредитной политики. "ФРС хотела бы опустить ставку, чтобы компенсировать ужесточение финансовых условий, однако сроки и темпы снижения остаются неясными, учитывая устойчивость экономики США и сохраняющуюся неопределенность в отношении траектории инфляции", - говорит главный экономист по США SGH Macro Advisors Тим Дай.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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