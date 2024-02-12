"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Boeing Co. с целевой ценой $220,6 за штуку на конец 2024 года, что предполагает потенциал роста на 5,4% от текущего ценового уровня, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Акции Boeing в среднесрочной перспективе могут оказаться привлекательными на коррекции. Компания выиграет от восстановления пассажиропотока, поставляя больше гражданских самолетов, чем было в 2023 году. В 2024 году компания ожидает генерации сильного денежного потока от сегмента услуг, а также расширения производства в Юго-Восточной Азии. При этом рост бумаг ограничивают продолжающиеся проверки по Boeing 737 MAX после инцидента в январе 2024 года, а также откладывающаяся сертификация моделей 737 MAX 7 и 737 MAX 10", - пишет аналитик Полина Щукина.

Boeing - ведущая мировая авиакосмическая корпорация и один из крупнейших производителей пассажирских самолетов.

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