"Финам" сохраняет рейтинг акций НОВАТЭКа на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "покупать" с целевой ценой на уровне 1757 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 24,2%. с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Вышедшая в пятницу отчетность, на наш взгляд, нейтральна для акций "НОВАТЭКа", хотя размер финальных дивидендов и оказался на 12% ниже консенсуса и на 8% ниже нашего прогноза, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - На данный момент более важным фактором для акций "НОВАТЭКа" остается способность компании запустить первую линию проекта "Арктик СПГ 2", несмотря на санкционное давление. В базовом сценарии ожидаем первых отгрузок с завода уже в марте, что могло бы стать положительным триггером для акций "НОВАТЭКа".

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