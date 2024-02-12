"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций Норникеля

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Норильского никеля" с целевой ценой 13463 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Норникель" представил слабые финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2023 год, - пишет эксперт. - Ключевые показатели продемонстрировали снижение вследствие продолжающегося падения мировых цен на цветные металлы. В совокупности с более слабым производственным прогнозом на 2024 год мы ожидаем дальнейшее ухудшение финансовых показателей "Норникеля". Также новый подход к расчету свободного денежного потока, анонсированный финансовым директором компании Сергеем Малышевым, может, на наш взгляд, рассматриваться как намек на отказ от финальных выплат за 2023 год, решение по которым мы ожидаем в апреле 2024 года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.