"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ON Semiconductor с целью $95,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ON Semiconductor Corp. с целью $95,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,19%, стоп-приказ: $74,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, факторы роста акций компании - позитивная динамика валовой прибыли, восстановление автомобильной промышленности и большой объем свободных средств для потенциального обратного выкупа акций.

"С технической точки зрения котировки акций преодолели февральский уровень сопротивления, сформировав сигнал к развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $74,4 риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск 2,29". - указывают в "Финаме".

ON Semiconductor Corporation - американская компания, которая является производителем полупроводников и базируется в Скоттсдейле, штат Аризона.

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