Рубль днем немного дешевеет к основным валютам на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 12 февраля. Доллар США, евро и китайский юань незначительно повышаются на Московской бирже днем в понедельник; рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине на фоне падения цен на нефть.

Курс доллара США составил 91,17 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,13 руб./EUR1, подорожав на 11,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,64 копейки, до 94,3 руб. Курс китайского юаня поднялся на 0,85 копейки - до 12,58 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к основным мировым валютам в ходе дневных торгов понедельника на фоне падающей нефти. Участники рынка снижают активность в ожидании заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Заседание состоится в пятницу, 16 февраля.

Годовая инфляция в России на конец января 2024 года снизилась до 7,2% с 7,4% на конец декабря 2023 года, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию. На конец января она составила 7,2% в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия правительства и Банка России", - сказал он.

Президент также отметил, что "по оперативным данным экономическая активность в России в начале текущего года находится на высоком уровне".

"Ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов. Так, сохраняется сильный потребительский спрос - примерно как в четвертом квартале прошлого года. И очень важно, что это позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса", - заявил Путин.

Президент при этом подчеркнул, что "крайне важно выдерживать баланс между задачами развития, наращивания инвестиций и кредитования, сохранения занятости и обеспечением ценовой стабильности".

Кроме того, участники рынка ждут во вторник публикации данных о январской динамике потребительских цен в США. Ожидается, что в годовом выражении инфляция замедлится до 3% с 3,4% месяцем ранее, а в помесячном сравнении не изменится и составит 0,2%.

Трейдеры по-прежнему невысоко оценивают вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в марте, но ожидают его на майском заседании регулятора, пишет Trading Economics.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 89,5-91,5 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 97-99 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Решение о продлении мер по обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 года продолжает выступать в качестве благоприятного для рубля фактора, - отмечает эксперт. - При этом ослабил поддержку ему возврат Минфина к покупкам валюты в рамках бюджетного правила. Между тем в качестве поддержки доллара - свежая статистика США, которая говорит о стабильности на рынке труда и уменьшении количества американцев, обратившихся за пособием по безработице. Росту американского доллара в ближайшие дни может поспособствовать и достаточно высокая доходность казначейских облигаций США. Нефтяные цены тем временем демонстрируют рост на фоне все еще острой ситуации на Ближнем Востоке".

Вероятный диапазон для курса рубля до конца недели составляет 90-92 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль на прошедшей неделе не показывал выраженную динамику. Снизившееся предложение валюты со стороны ЦБ пока не оказало выраженное давление на рубль. В понедельник курс "доллар-рубль" находится у 91,0 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно укреплялись. Для курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 90-92 руб./$1, а более выраженное укрепление рубль может показать к концу месяца", - пишут эксперты банка.

Фьючерсы Brent торгуются в понедельник у $81,2 за баррель. На этой неделе ОПЕК и МЭА опубликуют свои месячные отчеты по рынку нефти. По мнению аналитиков банка, если прогнозы по спросу на нефть не будут ухудшены, котировки могут пока задержаться выше отметки в $80 за баррель.

Цены на нефть опускаются после подъема более чем на 6% по итогам прошлой недели из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке. Активность торгов в понедельник ниже обычной, поскольку многие азиатские рынки закрыты в связи с праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $81,18 за баррель, что на 1,22% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,19%, до $75,92 за баррель.

Заявления министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в минувшие выходные дали инвесторам новую надежду на спад напряженности на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы 13 и 15 февраля соответственно.