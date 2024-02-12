.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем немного дешевеет к основным валютам на фоне негативной динамики цен на нефть
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%
Российская экономика в 2023 году выросла на 3,6% после снижения на 1,2% годом ранее. Показатель оказался чуть лучше прогнозов Минэкономразвития, которое оценивало рост на уровне 3,5%, но допускало, что в результате досчетов оценка роста за 2023 год может повыситься в район 4%
 
Налоговые органы усилили контроль за трудоустройством самозанятых
С конца 2023 г. налоговики усилили контроль за трудоустройством штатных работников под видом самозанятых для снижения налогов. Инспекции стали в несколько раз чаще направлять работодателям уведомления с требованием разъяснить характер сотрудничества...
 
Банки стали чаще отклонять заявки на кредиты
Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче потребительских кредитов. По данным на ноябрь и декабрь, такие организации отклоняли почти две трети всех заявок на необеспеченные займы (56%). Это следует из статистики финансового маркетплейса...
 
Граждане стали меньше открывать инвестиционных счетов
Граждане стали меньше открывать инвестиционных счетов, пишет "Коммерсантъ".. По данным Московской биржи, за январь 2024 года было открыто 8,2 тыс. новых ИИС. Годом ранее было их было открыто в 2,5 раза большее — более 21 тыс., а в среднем в 2023...
 
12 февраля 2024 года 15:41

Рубль днем немного дешевеет к основным валютам на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 12 февраля. Доллар США, евро и китайский юань незначительно повышаются на Московской бирже днем в понедельник; рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине на фоне падения цен на нефть.

Курс доллара США составил 91,17 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,13 руб./EUR1, подорожав на 11,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,64 копейки, до 94,3 руб. Курс китайского юаня поднялся на 0,85 копейки - до 12,58 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к основным мировым валютам в ходе дневных торгов понедельника на фоне падающей нефти. Участники рынка снижают активность в ожидании заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Заседание состоится в пятницу, 16 февраля.

Годовая инфляция в России на конец января 2024 года снизилась до 7,2% с 7,4% на конец декабря 2023 года, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию. На конец января она составила 7,2% в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия правительства и Банка России", - сказал он.

Президент также отметил, что "по оперативным данным экономическая активность в России в начале текущего года находится на высоком уровне".

"Ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов. Так, сохраняется сильный потребительский спрос - примерно как в четвертом квартале прошлого года. И очень важно, что это позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса", - заявил Путин.

Президент при этом подчеркнул, что "крайне важно выдерживать баланс между задачами развития, наращивания инвестиций и кредитования, сохранения занятости и обеспечением ценовой стабильности".

Кроме того, участники рынка ждут во вторник публикации данных о январской динамике потребительских цен в США. Ожидается, что в годовом выражении инфляция замедлится до 3% с 3,4% месяцем ранее, а в помесячном сравнении не изменится и составит 0,2%.

Трейдеры по-прежнему невысоко оценивают вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в марте, но ожидают его на майском заседании регулятора, пишет Trading Economics.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 89,5-91,5 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 97-99 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Решение о продлении мер по обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 года продолжает выступать в качестве благоприятного для рубля фактора, - отмечает эксперт. - При этом ослабил поддержку ему возврат Минфина к покупкам валюты в рамках бюджетного правила. Между тем в качестве поддержки доллара - свежая статистика США, которая говорит о стабильности на рынке труда и уменьшении количества американцев, обратившихся за пособием по безработице. Росту американского доллара в ближайшие дни может поспособствовать и достаточно высокая доходность казначейских облигаций США. Нефтяные цены тем временем демонстрируют рост на фоне все еще острой ситуации на Ближнем Востоке".

Вероятный диапазон для курса рубля до конца недели составляет 90-92 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль на прошедшей неделе не показывал выраженную динамику. Снизившееся предложение валюты со стороны ЦБ пока не оказало выраженное давление на рубль. В понедельник курс "доллар-рубль" находится у 91,0 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно укреплялись. Для курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 90-92 руб./$1, а более выраженное укрепление рубль может показать к концу месяца", - пишут эксперты банка.

Фьючерсы Brent торгуются в понедельник у $81,2 за баррель. На этой неделе ОПЕК и МЭА опубликуют свои месячные отчеты по рынку нефти. По мнению аналитиков банка, если прогнозы по спросу на нефть не будут ухудшены, котировки могут пока задержаться выше отметки в $80 за баррель.

Цены на нефть опускаются после подъема более чем на 6% по итогам прошлой недели из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке. Активность торгов в понедельник ниже обычной, поскольку многие азиатские рынки закрыты в связи с праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $81,18 за баррель, что на 1,22% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,19%, до $75,92 за баррель.

Заявления министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в минувшие выходные дали инвесторам новую надежду на спад напряженности на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы 13 и 15 февраля соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 февраля 2024 года 12:08
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Совкомбанка с целью 19,6 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Совкомбанка с целью 19,6 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста около 15% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Совкомбанк является быстрорастущим диверсифицированным банком с прогнозными темпами роста...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 11:37
Рынок акций РФ утром превысил 3255п по индексу МосБиржи во главе с "Русалом" и Ozon
Москва. 13 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник подрос вслед за подорожавшей нефтью (Brent превысила $82 за баррель), а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи превысил 3255 пунктов во главе с бумагами "Русала" и расписками Ozon.    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 11:27
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 акций Китая
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 наиболее интересных акций Китая, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Текущий список бумаг: Alibaba, XPeng, Galaxy Entertainment, WH Group, Tencent, Kingsoft, China Construction Bank, Chow Tai Fook, Bank of China и Longfor Group. "Китайский офшорный...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 11:03
Ключевая ставка ЦБ РФ вполне может достигнуть уровней 9-10% к концу 2024г - банк "Русский Стандарт"
Ключевая ставка ЦБ РФ вполне может достигнуть уровней 9-10% к концу 2024 года, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "16 февраля мы ожидаем что ключевая ставка останется неизменной, поскольку ЦБ необходима статистика, которая...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 10:39
Котировки нефти могут снизиться до $80/барр. в ближайшие дни- банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти могут снизиться до $80 за баррель Brent, если январские данные по инфляции в США приведут к укреплению доллара, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Цены на нефть в понедельник заметно снижались, но по итогам дня показали лишь умеренную негативную динамику, - пишут...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 10:17
Рубль, возможно, останется около 91 руб./$1 во вторник - SberCIB
Курс валютной пары доллар/рубль, возможно, останется около 91 руб./$1 по итогам торговой сессии вторника, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Рубль немного ослаб в понедельник, до 91,3 руб./$1, но волатильность была незначительной. Торговые обороты на спотовом рынке Мосбиржи...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 10:00
Dow Jones продожает обновлять рекорды, нефть слабо дорожает
Dow Jones вырос и обновил рекорд, S&P 500 и Nasdaq завершили торги в минусе. Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут, рынок акций Австралии в слабом минусе. Нефть слабо дорожает, Brent торгуется выше $82 за баррель    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 09:59
Вероятно преодоление индексом Мосбиржи отметки 3250п во вторник - ПСБ
Вероятно преодоление индексом Мосбиржи отметки 3250 пунктов во вторник, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Индекс Мосбиржи в понедельник смог показать сдержанный рост второй день подряд, в условиях постепенного улучшения настроений лучше смотрелись внутренние сектора, - пишет...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 09:45
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 13 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 09:42
Пара рубль/доллар может протестировать отметку 92 руб./$1 в ближайшие дни - ПСБ
Пара рубль/доллар может протестировать отметку 92 руб./$1 в ближайшие дни, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Курс доллара в понедельник продолжил повышение, завершил торги на максимумах с самого начала января, у отметки 91,3...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 09:25
ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в феврале - "Велес Капитал"
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых по итогам заседания 16 февраля 2024 года, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне 16% годовых на...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 09:11
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - Новый год по лунному календарю, биржи Китая и Гонконга закрыты; - отчет по рынку труда Великобритании за декабрь (10:00 МСК); - индекс экономических настроений...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 09:00
Рубль меняется незначительно к доллару и юаню в ожидании свежих торговых идей
Москва. 13 февраля. Доллар США и юань проявляют относительную стабильность на Московской бирже утром во вторник, рубль меняется незначительно с учетом спокойного внешнего фона.    читать дальше
.
12 февраля 2024 года 19:39
Рубль вечером слегка усилил снижение к основным валютам на фоне уменьшения аппетита инвесторов к риску перед заседанием ЦБ
Москва. 12 февраля. Доллар США, евро и китайский юань немного усилили скорость роста на Московской бирже по итогам понедельника; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к риску перед заседанием ЦБ РФ, а также негативной динамики цен на нефть.    читать дальше
.
12 февраля 2024 года 19:35
Рынок акций РФ начал неделю с консолидации, индекс МосБиржи подрос на бумагах Ozon и Сбербанка и ослаблении рубля
Москва. 12 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent вечером отскочила к $82 за баррель после локальной просадки); поддержку индексу МосБиржи оказали подросшие бумаги Сбербанка (+1,5%) и Ozon (+5,3%), а также ослабление рубля.    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.