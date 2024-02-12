Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Illumina до $150

Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Illumina Inc. до $150 за штуку, сохранив рекомендацию "держать" на фоне вероятного ослабления спроса на медицинские инструменты и технику в начале года, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

"Illumina отчиталась за четвертый квартал 2023 года лучше ожиданий инвесторов, - пишет эксперт. - Скорректированная прибыль компании на акцию составила $0,14 при консенсусе $0,02. В достаточно сложных макроусловиях эмитенту удалось успешно вывести в продажи новый флагманский инструмент NovaSeq X. Спрос на обновление оборудования в текущем останется слабым, однако позитивный тренд в сфере эксплуатации действующей медтехники может сохраниться. Гайденс менеджмента в отношении выручки на 2024 год предполагает ее околонулевую динамику. Реализация программы оптимизации расходов будет способствовать повышению рентабельности. Дивестиция в Grail позволит компании разрешить возникшие корпоративные проблемы".

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