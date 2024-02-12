Уменьшение валютных интервенций в феврале создает риски ослабления рубля до 93 руб./$1 - "БКС МИ"

Уменьшение вдвое ежедневных валютных интервенций в феврале создает риски ослабления рубля до 93 руб./$1, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолий Трифонов и Василий Буянов.

"Рубль с начала года ослаб к доллару на 1,6% и торгуется вблизи 91 руб./$1. Рубль был достаточно устойчив к укреплению доллара за счет повышенных валютных интервенций в январе. В январе ЦБ и Минфин резко нарастили валютные интервенции, продавая валюту на 15,9 млрд рублей ежедневно против 0,8 млрд рублей в декабре. Однако это не привело к укреплению рубля из-за падения цен на российскую нефть и сокращения ее экспорта. В феврале ежедневные валютные интервенции уменьшатся почти вдвое, что создает риски ослабления рубля до 93 руб./$1".

Тем не менее взгляд экспертов "БКС МИ" на рубль достаточно оптимистичный - по итогам февраля они ожидают курс на уровне 90-91 руб./$1. Поддержку курсу, по мнению Трифонова и Буянова, окажут экспортеры, которые будут продавать валюту в конце месяца. Кроме того, эксперты ожидают укрепления рубля в преддверии выборов: на госкомпании будет оказано неофициальное давление, чтобы они нарастили предложение валюты на рынке.

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