Новый выпуск бондов Боржоми Финанс может быть интересен инвесторам с высоким аппетитом к риску - инвестбанк "Синара"

Новый выпуск бондов "Боржоми Финанс" серии 001Р-02 может быть интересен инвесторам с высоким аппетитом к риску, полагает аналитик инвестиционного банк "Синара" Александр Афонин.

Как отмечалось ранее, "Боржоми Финанс" планирует 15 февраля собрать заявки на облигации 001Р-02 на сумму не менее 4 млрд руб. Срок обращения - 3 года, оферта на досрочный выкуп через 1,5 года. Купонный период - 91 день. Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении - 1,4 млн руб. Ориентир по ставке купона - не выше 17,4% годовых (при доходности не более 18,57% годовых). 20 февраля - предварительная дата размещения.

Эксперт напоминает, что у "Боржоми Финанс" обращается один дебютный выпуск, который досрочно погасят 23 февраля. По мнению Афонина, из-за крайне короткой дюрации отталкиваться от него не стоит.

"Заявленный ориентир, если сравнивать с бумагами компаний с сопоставимым кредитным рейтингом (головной компании группы рейтинговые агентства "АКРА" и "Эксперт РА" присвоили рейтинги "A-(RU)" и "ruA-"), предполагает премию порядка 540 б. п., в то время как премии у аналогов не превышают 400 б. п. Новый выпуск может быть интересен инвесторам с высоким аппетитом к риску", - пишет стратег инвестбанка.

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