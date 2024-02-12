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12 февраля 2024 года 12:31
Флоатеры сохраняют свою инвестиционную привлекательность - УК "Первая"
Выпуски ОФЗ с плавающей ставкой (флоатеры) сохраняют в сложившихся условиях свою инвестиционную привлекательность, имея хорошее сочетание риска и доходности, полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Антон Пустовойтов. "Важным событием текущей недели на долговом рынке станет заседание ЦБ по ключевой ставке. Мы ожидаем, что регулятор оставит ставку неизменной на уровне 16%, - отмечает эксперт. - С одной стороны, в последние месяцы инфляция замедлилась, а инфляционные ожидания снизились. Вместе с этим данное замедление роста цен преждевременно считать устойчивым, поскольку заметный вклад в него внесли временные факторы, а инфляционные ожидания хотя и снизились, но остаются высокими и "незаякоренными". Кроме этого, бюджетная политика, состояние рынка труда и пока еще высокие темпы кредитования в отдельных сегментах создают риски повышенной инфляции. Это означает необходимость сохранения жесткой денежно-кредитной политики для приведения инфляции к целевому уровню". Также важным фактором для долгового рынка, по мнению аналитика, на текущей неделе являются аукционы Минфина по размещению ОФЗ. В этом году ведомству удалось разместить 329 млрд руб., из которых наибольший объем (305,5 млрд руб.) пришелся на долгосрочные ОФЗ. Такое высокое предложение выпусков с фиксированным купоном, на взгляд стратега, оказывает некоторое давление на кривую ОФЗ. В таких условиях выпуски с плавающей ставкой (флоатеры) сохраняют свою инвестиционную привлекательность и имеют хорошее сочетание риска и доходности, делает вывод Пустовойтов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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