Флоатеры сохраняют свою инвестиционную привлекательность - УК "Первая"

Выпуски ОФЗ с плавающей ставкой (флоатеры) сохраняют в сложившихся условиях свою инвестиционную привлекательность, имея хорошее сочетание риска и доходности, полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Антон Пустовойтов.

"Важным событием текущей недели на долговом рынке станет заседание ЦБ по ключевой ставке. Мы ожидаем, что регулятор оставит ставку неизменной на уровне 16%, - отмечает эксперт. - С одной стороны, в последние месяцы инфляция замедлилась, а инфляционные ожидания снизились. Вместе с этим данное замедление роста цен преждевременно считать устойчивым, поскольку заметный вклад в него внесли временные факторы, а инфляционные ожидания хотя и снизились, но остаются высокими и "незаякоренными". Кроме этого, бюджетная политика, состояние рынка труда и пока еще высокие темпы кредитования в отдельных сегментах создают риски повышенной инфляции. Это означает необходимость сохранения жесткой денежно-кредитной политики для приведения инфляции к целевому уровню".

Также важным фактором для долгового рынка, по мнению аналитика, на текущей неделе являются аукционы Минфина по размещению ОФЗ. В этом году ведомству удалось разместить 329 млрд руб., из которых наибольший объем (305,5 млрд руб.) пришелся на долгосрочные ОФЗ. Такое высокое предложение выпусков с фиксированным купоном, на взгляд стратега, оказывает некоторое давление на кривую ОФЗ. В таких условиях выпуски с плавающей ставкой (флоатеры) сохраняют свою инвестиционную привлекательность и имеют хорошее сочетание риска и доходности, делает вывод Пустовойтов.

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