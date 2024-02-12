Инвестбанк "Синара" позитивно оценивает операционные результаты Etalon за январь

Инвестиционный банк "Синара" позитивно оценивает операционные результаты Etalon за январь 2024 года, отмечается в комментарии аналитика Марии Лукиной.

"Стоимость новых контрактов выросла на 285% г/г до 12,5 млрд руб. (на 5% выше среднемесячного уровня 2П23), продажи увеличились на 175% г/г в натуральном выражении до 51,1 тыс. кв. м, -указывает эксперт. - Несмотря на фактор сезонности, Etalon продемонстрировал высокие темпы роста благодаря региональной экспансии (при поддержке государственных программ субсидирования ипотеки) и существенному росту в Москве. Все показатели значительно превышают планы компании. Новость может внести ясность в текущую динамику продаж компании на фоне умеренно негативных настроений на рынке, связанных с возможным влиянием изменений в программах льготного ипотечного кредитования".

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