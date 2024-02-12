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12 февраля 2024 года 11:45

Рынок акций РФ утром просел к 3230п по индексу МосБиржи, лидирует в откате TCS Group

Москва. 12 февраля. Рынок акций РФ утром в понедельник просел по индексам при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок (нефть Brent откатилась к $81,5 за баррель); индекс МосБиржи опустился в район 3230 пунктов во главе с расписками TCS Group.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3232,11 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1118,11 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.

Доллар стоит 91,07 рубля (+0,17 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-2,1%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,2% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,5%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,6% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8% и +0,3% "префы")"НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в начале недели можно ожидать бокового движения, поскольку технический откат по индексу МосБиржи неизбежен, но и причин для глубокой коррекции пока нет. Репатриация выручки экспортеров удерживает рубль от сильной девальвации, тренд на смягчение ДКП уже близится, а приток ликвидности на рынок поддерживает спрос на бумаги, пояснил аналитик.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что на этой неделе индекс МосБиржи, вероятнее всего, повторит попытку штурма уровня 3300 пунктов, однако успех будет зависеть от наличия факторов внешней поддержки - будь то цены на нефть или новости об успешной для российских акционеров редомициляции "Яндекса".

В понедельник можно ожидать роста волатильности в отдельных именах: будут опубликованы отчетности "Роснефти" и "Башнефти" (MOEX: BANE). На рынке продолжается бум IPO: в понедельник начинается сбор заявок на IPO "Кристалла" и заканчивается на IPO "Диасофта" (MOEX: DIAS) (начало торгов ожидается во вторник, 13 февраля). В США будут опубликованы потребительские инфляционные ожидания. С наибольшей вероятностью эти данные не отразятся на фондовом рынке, полагают эксперты "БКС МИ".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов ожидает, что в понедельник на рынке акций РФ будут преобладать умеренно позитивные настроения, а индекс МосБиржи предпримет попытки вернуться выше 3250 пунктов. Ввиду комфортных цен на нефть по-прежнему интересно выглядят "идейные" бумаги нефтегазовых компаний, также можно ожидать развития отскока в сталелитейщиках и оживления спроса во внутренних секторах, считает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", индекс МосБиржи будет колебаться в диапазоне 3215-3275 пунктов на фоне пониженной активности.

ПАО "Диасофт" в понедельник завершит сбор заявок в рамках первичного размещения (IPO), а ликероводочный завод "Кристалл" откроет книгу заявок в рамках IPO. Банк России обнародует оценку платежного баланса за январь 2024 года и уточнит свои оценки в отношении показателей за IV квартал и полный 2023 год. Эти данные относятся к ключевым индикаторам, определяющим курс рубля, поэтому не исключена повышенная волатильность на валютном рынке.

Котировки нефти Brent уверенно держатся выше отметки $80 за баррель на фоне сохраняющихся геополитических рисков и сокращения мировых запасов нефти, которые находятся на минимуме с 2017 года. При этом аналитики JPMorgan полагают, что котировки Brent в ближайшие три месяца могут повыситься на $10 за баррель и без дальнейшей эскалации геополитических конфликтов.

Российский рынок акций будет испытывать давление продавцов в течение недели перед заседанием Банка России 16 февраля, по итогам которого, как ожидается, регулятор сохранит ставку на текущем уровне, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

В США в пятницу индексы акций изменились на 0,1-1,3%: снизился Dow (-0,1%), S&P 500 (+0,6%) преодолел рубеж 5000 пунктов и вместе с Nasdaq (+1,3%) обновил свой максимум.

Потребительские цены в США в декабре 2023 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,3%, как сообщалось ранее, согласно данным министерства труда страны. Ноябрьская инфляция пересмотрена с повышением до 0,2% с 0,1%, октябрьская - до 0,1% с нулевого уровня.

Между тем показатели базовой инфляции, не учитывающей динамику стоимости продуктов питания и энергоносителей, подтверждены за все три указанных месяца - на уровне 0,3% в декабре и ноябре и 0,2% в октябре.

Во вторник, 13 февраля, станут известны данные о январской инфляции в Штатах, которые могут повлиять на политику Федеральной резервной системы.

В Азии в понедельник многие рынки не работали (биржи Японии, материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками; австралийский ASX Australia снизился на 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели в пределах 0,05%).

Япония в понедельник отмечает День основания государства. Торговые площадки материкового Китая не будут работать на этой неделе в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю. В Южной Корее и Гонконге торги не проводятся по той же причине, однако возобновятся уже во вторник и среду соответственно.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вниз после роста более чем на 6% по итогам прошлой недели на эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в понедельник составила $81,56 за баррель (-0,8% и +0,7% в пятницу), мартовская цена WTI - $76,26 за баррель (-0,7% и +0,8% в пятницу).

Trading Economics предполагает, что на рынке происходит техническая коррекция. На минувшей неделе Brent и WTI подорожали на 6,3% на фоне напряженности на Ближнем Востоке, где продолжается конфликт между Израилем и ХАМАС. Кроме того, американские вооруженные силы нанесли ряд ударов по позициям йеменских хуситов.

Вместе с тем число нефтегазовых буровых установок в США по состоянию на 9 февраля достигло максимума с середины декабря, повысившись за неделю до 623 с 619, по данным Baker Hughes.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 13,31 млрд рублей (из них 2,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,58 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 813,66 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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