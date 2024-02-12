Вероятный диапазон для курса рубля до конца недели составляет 90-92 руб./$1 - банка "Санкт-Петербург"

Вероятный диапазон для курса рубля до конца недели составляет 90-92 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошедшей неделе не показывал выраженную динамику. Снизившееся предложение валюты со стороны ЦБ пока не оказало выраженное давление на рубль. В понедельник курс USD/RUB находится у 91,0 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно укрепляются. Для курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 90-92 руб./$1, а более выраженное укрепление рубль может показать к концу месяца", - пишут эксперты банка.

Фьючерсы Brent торгуются в понедельник у $81,9/барр. На этой неделе ОПЕК и МЭА опубликую свои месячные отчеты по рынку нефти. По мнению аналитиков банка, если прогнозы по спросу на нефть не будут ухудшены, котировки могут пока задержаться выше отметки в $80/барр.

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