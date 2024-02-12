ПСБ понизил прогнозную цену акций Норникеля до 17500 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) понизил прогнозную цену акций "Норильского никеля" до 17500 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "держать" для бумаг компании на фоне слабого финансового отчета за 2023 год, сообщается в обзоре банка.

"Итоги года оказались слабыми, как мы и ожидали, учитывая падение цен на никель и палладий, а также сокращение производства, - пишут эксперты. - Ситуация несколько выправилась за счёт реализации ранее накопленных запасов. Бизнес "Норникеля" остаётся одним из самых эффективных в мире по маржинальности по EBITDA, но показатель снижается третий год подряд. По итогам 2023-го он опустился до минимальной отметки с 2017 года. В ближайшее время ситуация для "Норникеля" останется сложной. Цены на палладий и никель, скорее всего, будут вблизи многолетних минимумов. Кроме того, компания сообщила о плановом сокращении производства в 2024 году, причём наибольшее снижение добычи придётся именно на палладий и никель, продажи которых давали "Норникелю" основную часть выручки".

Вопрос распределения годовых дивидендов остаётся открытым, подчеркивается в обзоре. Аналитики банка считают, что шанс их выплаты довольно низкий.

"Сильного снижения акций "Норникеля" мы не ждём, все риски были известны и в основном уже заложены в цене, - указывают стратеги ПСБ. - При этом о восстановлении котировок и сокращении отставания от индекса Мосбиржи говорить рано. Приближающийся сплит акций может повлиять позитивно, но не столь существенно, т.к. бумаги компании весьма популярны среди инвесторов. Снижаем нашу целевую цену акции "Норникеля" до 17500 руб. с рекомендацией "держать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.