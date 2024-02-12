Индекс Мосбиржи, вероятно, повторит попытку штурма отметки 3300п на текущей неделе - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи, вероятно, повторит попытку штурма отметки 3300 пунктов на текущей неделе, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ( "БКС МИ").

"Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, на текущей неделе повторит попытку штурма уровня 3300 пунктов, однако успех будет зависеть от наличия факторов внешней поддержки, будь то цены на нефть или новости об успешной для российских акционеров редомициляции "Яндекса", - пишет аналитик Василий Буянов. - В понедельник вновь можно ожидать роста волатильности в отдельных именах: будет опубликована отчетность "Роснефти" и "Башнефти". На рынке продолжается бум IPO: сегодня начинается сбор заявок на IPO Кристалла и заканчивается на IPO Диасофта (начало торгов ожидается во вторник, 13 февраля)".

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