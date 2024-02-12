Давление на котировки ОФЗ сохранится на текущей неделе - ПСБ

Давление на котировки госбумаг, скорее всего, сохранится на текущей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Доходности ОФЗ продолжили плавный рост, и по итогам недели кривая госбумаг поднялась на 5-12 б.п.: доходность 5-летних бумаг достигла 12,04%, 10-летних - 12,15% годовых, - констатируют эксперты банка. - Ожидания инвесторов более быстрого снижения ключевой ставки на фоне стабилизации инфляции постепенно уходят: ЦБ продолжает указывать на возможность начала цикла ослабления ДКП не ранее 2 полугодия 2024 года. В прошлый четверг зампред Банка России Алексей Заботкин также дал нейтральный сигнал, заявив, что сроки снижения ставки зависят от развития ситуации и пока инфляционные ожидания высоки. На этой неделе ждем сохранения ключевой ставки и нейтрального ненаправленного сигнала от регулятора, в результате чего давление на котировки госбумаг сохранится".

На взгляд аналитиков ПСБ, в целом более четкие сигналы от ЦБ по снижению ставки могут появиться не ранее, чем через 2-3 месяца, поэтому пока они рекомендуют сохранять большую часть портфеля во флоатерах.

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