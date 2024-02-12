Индекс Мосбиржи может в понедельник предпринять попытки вернуться выше 3250п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может предпринять попытки вернуться выше 3250 пунктов в понедельник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ждем, что в понедельник будут преобладать умеренно позитивные настроения, а индекс Мосбиржи предпримет попытки вернуться выше 3250 пунктов. Ввиду комфортных цен на нефть по-прежнему интересно выглядят "идейные" бумаги нефтегазовых компаний. Ждем развития отскока в сталелитейщиках и оживления спроса во внутренних секторах", - пишет эксперт.

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