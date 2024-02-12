Геополитические риски поддерживают котировки нефти - SberCIB

Геополитические риски поддерживают котировки нефти, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Баррель Brent подорожал в пятницу на $0,56 до $82,19. Поддержку ценам оказал рост премии за риск эскалации на Ближнем Востоке на фоне планов Израиля по наступлению на юг сектора Газа. В понедельник утром баррель Brent торгуется чуть ниже $82 за баррель и в течение дня, как мы ожидаем, продолжит торговаться в интервале $81-82 за баррель", - пишут эксперты инвестбанка.

Доходности ОФЗ-ПД в пятницу изменились незначительно - в пределах 5 б. п. в обе стороны. Скорее всего, такая динамика сохранится и в понедельник в условиях стабильности рубля, полагают аналитики SberCIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.