Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 89,5-91,5 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 89,5-91,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 97-99 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Решение о продлении мер по обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 года продолжает выступать в качестве благоприятного для рубля фактора, - отмечает эксперт. - При этом ослабил поддержку ему возврат Минфина к покупкам валюты в рамках бюджетного правила. Между тем в качестве поддержки доллара - свежая статистика США, которая говорит о стабильности на рынке труда и уменьшении количества американцев, обратившихся за пособием по безработице. Росту американского доллара в ближайшие дни может поспособствовать и достаточно высокая доходность казначейских облигаций США. Нефтяные цены тем временем демонстрируют рост на фоне все еще острой ситуации на Ближнем Востоке".

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