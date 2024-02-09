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09 февраля 2024 года 20:27

Рынок акций РФ в пятницу консолидировался, неделю закрыл в умеренном "плюсе"

Москва. 9 февраля. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних площадок. Индекс МосБиржи закрепился выше 3240 пунктов на фоне ослабления рубля, реакция бумаг Сбербанка (+0,3%) и "Норникеля" (-0,1%) на отчеты оказалась в целом нейтральной, просел "НОВАТЭК" (-2,5%) на дивидендных рекомендациях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3242,38 пункта (+0,02%, утром индекс опускался в район 3220 пунктов), индекс РТС - 1122,38 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,4%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 91,03 рубля (+0,18 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС прибавили по 0,5%, доллар потерял всего 0,02 рубля.

Подорожали в пятницу акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги Сбербанка (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в январе 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,5% - до 115,1 млрд рублей по сравнению со 110,1 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении кредитной организации. Рентабельность капитала в январе 2024 года составила 20,7%.

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,4%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,9%), "НОВАТЭКа" (-2,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

EBITDA "Норильского никеля" в 2023 году снизилась на 21% вследствие сокращения выручки, составив $6,9 млрд, сообщила компания в пятницу. Консенсус-прогноз по этому показателю составлял $6,69 млрд. Рентабельность EBITDA осталась на уровне 48%.

Консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО за прошлый год составила $14,4 млрд, уменьшившись на 15% к предыдущему году из-за снижения цен реализации на никель, палладий, родий и медь. При этом компания продала весь объем производства 2023 года, а также часть остатка металлов, накопленного в 2022 году, отмечает "Норникель". Консенсус-прогноз по выручке был на уровне $14,56 млрд.

По оценкам менеджмента компании, денежный поток, доступный для распределения акционерам, составит лишь $1,4 млрд, так как цифра FCF ($2,7 млрд) должна быть скорректирована на выплату процентов (около $800 млн) и дивиденды миноритариям "Быстринского ГОКа" (около $500 млн). Промежуточные дивиденды за 2023 год, выплаченные в январе, уже превысили данный показатель, подчеркнул CFО "Норникеля" Сергей Малышев.

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по итогам 2023 года составила 463,03 млрд рублей, сообщила компания. С учетом полученной за первое полугодие чистой прибыли в размере 155,6 млрд рублей, чистая прибыль за второе полугодие - 307,4 млрд рублей. Выручка за 2023 год составила 1 трлн 371,5 млрд рублей, нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий - 889,8 млрд рублей.

При этом совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 78,59 рубля на акцию с учетом уже выплаченных за первое полугодие 34,5 рубля на акцию, сообщила компания. Таким образом, финальный дивиденд за 2023 год составит 44,09 рубля на акцию. Консенсус рынка по ожиданиям дивидендов составлял 50,2 рубля на акцию.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в конце недели торговался в умеренном "минусе". Ни слабость рубля, ни подъем цен на нефть не смогли вдохновить инвесторов на активные покупки. По всей видимости, сказалось приближение выходных. Кроме того, можно наблюдать завершение локальной коррекции по ряду инструментов после волны роста.

Внешний фон в пятницу выдался спокойным. Биржи КНР до конца следующей недели закрылись в связи с празднованием китайского Нового года. Январский индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии совпал с прогнозом. В понедельник будут обнародованы экономические прогнозы в отношении ЕС, "Роснефть" опубликует отчетность по МСФО за 2023 год. При сохранении хотя бы текущих ценовых уровней в нефти и долларе, а также отсутствии негативных событий в выходные индекс МосБиржи в начале будущей недели может продемонстрировать подъем. Прогноз на 12 февраля - 3200-3300 пунктов, считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего компании "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, на неделе рынок акций продемонстрировал небольшой рост, индекс МосБиржи закрылся выше отметки 3220 пунктов.

В пятницу на фоне роста нефтяных котировок коррекция на рынке акций завершилась. Нефтяной сектор, однако, отставал, отдав роль лидера сектору черной металлургии. Сбербанк порадовал хорошим отчетом, однако инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. На следующей неделе, вероятно, консолидация может продолжиться, рынок будет ожидать решения по ставке ЦБ РФ, считает Власенко.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок акций в пятницу просел. Китай ушел на новогодние каникулы на всю следующую неделю, и, по всей видимости, российский фондовый рынок этим не обрадован, поскольку китайские банки не будут целую неделю проводить платежи за российский экспорт и импорт. В то же время макроэкономический фон для России остается сильным, а крупные корпорации уже начали объявлять рекомендации по дивидендам за 2023 год, и это сдерживает активность биржевых "медведей".

Нефть Brent в пятницу подросла из-за прогнозов глобальных инвестбанков относительно роста цены к маю до $90 за баррель на фоне низких коммерческих запасов в мире. Среди лидеров подъема на фондовом рынке в пятницу оказались привилегированные акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,4%), видимо, в ожидании хороших дивидендов по итогам 2023 года. В понедельник индекс МосБиржи останется в коридоре 3200-3300 пунктов, полагает Мильчакова.

По оценке руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, пока индекс МосБиржи находится выше 3200 пунктов, среднесрочный восходящий тренд остается актуальным.

Позитивное влияние на индекс МосБиржи на неделе оказали выплаченные дивиденды. С учетом объема акций, который принадлежит российским инвесторам, обратно на рынок могло быть реинвестировано до 100 млрд рублей. Текущий уровень дивидендной доходности многих акций из нефтегазового, потребительского и финансового секторов по-прежнему сопоставим или превышает ставки по долгосрочным государственным облигациям, что поддерживает интерес инвесторов к ним. Также на неделе рост акций поддержала подорожавшая нефть на фоне усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке, считает эксперт.

На следующей неделе главным событием станет заседание ЦБ РФ и решение по ключевой ставке. Регулятор, вероятно, сохранит ее на прежнем уровне - 16% годовых. Это обусловлено тем, что устойчивого снижения инфляции пока нет, однако не исключено ее повышение. Наиболее вероятный срок, когда Банк России перейдет к снижению ставки, - это второе полугодие, полагает Кравченко.

В Азии в пятницу индексы акций выросли, за исключением Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), просела Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE потеряли 0,1-0,6%), нет единого вектора в США (к 18:50 МСК выросли 0,3-0,7% S&P500 и Nasdaq, просел на 0,2% Dow).

Инвесторы оценивали данные о китайской инфляции, обнародованные накануне: потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе уменьшились на максимальные более чем за 14 лет 0,8% в годовом выражении. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал их снижение на 0,5%. Дефляция в КНР отмечена по итогам четвертого месяца подряд - это самый длительный подобный период с октября 2009 года.

Японский индикатор Nikkei 225 поднялся в район максимума за 34 года на фоне сильных отчетностей японских компаний, ослабления курса иены и "голубиной" риторики Банка Японии. Биржи Южной Кореи в пятницу закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю.

На нефтяном рынке цены слабо подросли на пересмотре данных об инфляции в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,67 за баррель (+0,1% и +3,1% накануне), мартовская цена WTI - $76,45 за баррель (+0,3% и +3,2% в четверг).

Потребительские цены в США в декабре 2023 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,3%, как сообщалось ранее, согласно пересмотренным данным министерства труда.

Вслед за публикацией этой статистики трейдеры повысили оценку вероятности снижения процентных ставок на мартовском заседании Федеральной резервной системы (ФРС) до 19% с 15%, на майском - до 54% с 52%, пишет Trading Economics.

Brent и WTI на этой неделе подорожали более чем на 5% на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. США и их союзники продолжают наносить удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, а надежды на перемирие между Израилем и ХАМАС не оправдались.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,77 млрд рублей (из них 7,41 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 6,13 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,65 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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