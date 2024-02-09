.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль перед выходными днями и по окончании относительно спокойной недели немного понизился к основным валютам
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%
Российская экономика в 2023 году выросла на 3,6% после снижения на 1,2% годом ранее. Показатель оказался чуть лучше прогнозов Минэкономразвития, которое оценивало рост на уровне 3,5%, но допускало, что в результате досчетов оценка роста за 2023 год может повыситься в район 4%
 
Минпромторг предалает упростить экспорт удобрений
Минпромторг разработал правила выдачи генеральных, разовых и исключительных лицензий на поставки за рубеж товаров, в отношении которых действуют экспортные квоты. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале...
 
Разработаны новые правила для соцконтракта на собственное дело
По предварительным данным Минтруда, в 2023 году благодаря соцконтракту 75,4% граждан увеличили свои доходы в среднем в 2,4 раза, а 41,2% вышли из бедности, пишут "Известия". Между тем не все россияне с трудной жизненной ситуацией знают о...
 
Действия управляющих компаний могут привести к подорожанию связи
Столичные провайдеры услуг связи обратились в прокуратуру из-за требований заключать договоры с ГБУ "Жилищник" и платить больше за доступ в многоквартирные дома и дополнительные услуги, пишет "Коммерсантъ", знакомый с документом. Управляющие...
 
09 февраля 2024 года 19:37

Рубль перед выходными днями и по окончании относительно спокойной недели немного понизился к основным валютам

Москва. 9 февраля. Доллар США, евро и китайский юань немного повысились на Московской бирже по итогам пятницы; ранее в моменте доллар рос до максимальных отметок с начала декабря в результате разовой сделки одного из крупных покупателей валюты. Рубль незначительно подешевел к бивалютной корзине в условиях нейтрального новостного фона и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 90,9 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5 копеек выше величины на закрытие предыдущей сессии (в моменте доллар рос до 93,5275 руб. впервые с 7 декабря). Евро к этому времени стоил 98,02 руб./EUR1, подорожав на 10,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,5 копейки, до 94,1 руб. Курс китайского юаня поднялся на 1,5 копейки - до 12,57 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно подешевел в основных валютных парах в последний торговый день недели на фоне отсутствия ярких новостей и в ожидании свежих драйверов к движению. При этом в моменте на рынке сильно росла волатильность, и в результате действий крупного покупателя валюты доллар повышался до максимальных отметок с начала декабря, евро и юань - до уровней начала недели. Однако этот рост продолжался лишь несколько минут, после чего валюты так же быстро опустились ниже отметок предыдущего закрытия.

Крупнейшие экспортеры в январе 2024 года сократили продажу валюты на 12,9% - до $12,9 млрд с $14,8 млрд в декабре, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном в четверг на сайте Банка России.

Снижение этого показателя ЦБ связывает в том числе с падением цен на нефть. Значительные продажи валюты в декабре регулятор объяснил разовыми факторами (конвертацией компаниями ранее накопленных валютных средств) и ростом валютного кредитования.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в ноябре 2023 года (ЦБ публикует эти данные с лагом) составило 87%, увеличившись на 10 процентных пунктов (п.п.) к октябрю.

Поддержку курсу рубля в январе оказало снижение покупок валюты со стороны населения. После сезонного повышения спроса накануне новогодних праздников граждане в январе сократили объем покупок валюты на 42,4% - до 108,6 млрд рублей (в декабре - 188,5 млрд рублей). На биржевом валютном рынке они приобрели валюту на 70,8 млрд рублей, через крупнейшие банки - на 37,7 млрд рублей. Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро.

Фактором дополнительного предложения валюты на рынке стали ее продажи Банком России, отмечается в обзоре. В январе регулятор увеличил продажи валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, до 220,2 млрд в рублевом эквиваленте (в декабре - 15,9 млрд рублей).

В структуре биржевого валютного рынка на операции с юанем впервые пришлось более половины торгов: в январе доля юаня составила 50,6% против 44,6% в декабре, отмечает ЦБ. Доля "токсичных" валют в январе снизилась до 48,7%.

Во внешнеторговых операциях в декабре (эти данные ЦБ приводит с лагом) доля юаня в экспортной выручке выросла до 35,8%, в расчетах за импорт - до 37,0% (в стоимостном выражении - $14,0 млрд и $11,4 млрд соответственно). В декабре доля операций в рублях в экспортной выручке почти не изменилась, составив 35,7%, тогда как в расчетах за импорт снизилась на 0,6 п.п., до 31,7%.

"Российская валюта сегодня практически без изменений на фоне отсутствия новостей. Тем не менее, в обед в результате крупной покупки валютная пара "доллар-рубль" резко выросла - на 2 руб., после чего курс быстро вернулся к отметке 91 руб./$1", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Пара "доллар-рубль" на торгах в пятницу резко подскочила вверх, но быстро вернулась обратно. Сильный спайк произошел во второй половине торгов, доллар приближался к 93,52 руб. Затем котировки столь же стремительно опустились к уровням, с которых стартовал этот импульс", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.

"В первой половине дня доллар США заметно укреплялся и успел обновить пик 2024 года на отметке 93,52 руб., а затем быстро развернулся вниз. Таким образом, внутридневная волатильность снова оказалась актуальным вариантом развития событий в рублевых парах", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рубль на Московской бирже к вечеру изменялся менее чем на 0,5%, располагаясь у 91 руб., 98,10 руб. и 12,55 руб. к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта завершает неделю недалеко от важных сопротивлений 91,50 руб., 98,55 руб. и 12,70 руб., стабилизация выше которых может привести к смене, в том числе, среднесрочного тренда. На следующей неделе ЦБ РФ, как ожидается, оставит уровень процентной ставки на отметке 16% и, вероятно, просигнализирует о сохранении жесткой денежно-кредитной политики еще на какое-то время, что умеренно благоприятно для рубля", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цены на нефть немного повышаются вечером в пятницу после пересмотра данных об инфляции в Соединенных Штатах.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подросла на 0,05%, до $81,67 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,3%, до $76,5 за баррель.

Потребительские цены в США в декабре 2023 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,3%, как сообщалось ранее, согласно пересмотренным данным министерства труда.

Вслед за публикацией этой статистики трейдеры повысили оценку вероятности снижения процентных ставок на мартовском заседании Федеральной резервной системы (ФРС) до 19% с 15%, на майском - до 54% с 52%, пишет Trading Economics.

На этом фоне индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,1%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 36,6 копейки, до 90,8901 руб./$1, и уменьшил курс евро на 41,79 копейки, до 97,9364 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 45,38 копейки по отношению к четвергу и составил 90,7868 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 34,56 копейки и составил 90,8793 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 104,243 млн, из которых $460,134 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 644,109 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 39,4 копейки, до 98,0091 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" ослаб на 38,77 копейки, до 97,9286 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 039,605 млн, из которых EUR535,731 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR503,874 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 февраля опустилась на 9 базисных пунктов - до 15,87% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу на 2 базисных пункта - до 15,83% годовых, на три месяца - поднялась относительно четверга также на 2 базисных пункта, до 15,6% годовых, на шесть месяцев - прибавила 4 базисных пункта и составила 14,3% годовых.

эб аш

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 февраля 2024 года 20:27
Рынок акций РФ в пятницу консолидировался, неделю закрыл в умеренном "плюсе"
Москва. 9 февраля. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних площадок. Индекс МосБиржи закрепился выше 3240 пунктов на фоне ослабления рубля, реакция бумаг Сбербанка (+0,3%) и "Норникеля" (-0,1%) на отчеты оказалась в целом нейтральной, просел "НОВАТЭК" (-2,5%) на дивидендных рекомендациях.    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 20:00
Рынок акций РФ на неделе обновил максимум индекса МосБиржи с октября на фоне роста нефти
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем на ожиданиях старта сезона квартальных отчетов и дивидендных выплат, а также на фоне подорожавшей нефти из-за очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Сдерживающим фактором для "быков" выступили смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи на неделе предпринял попытку выхода вверх из коридора 3200-3250 пунктов, обновив максимум с октября 2023 года, но последовавшая фиксация прибыли игроками привела к коррекции в конце недели.    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 19:20
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 9 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ умеренно сузились.    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 19:01
Вероятный торговый диапазон для пары доллар/рубль на следующей неделе - 89-92 руб./$1 - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для пары доллар/рубль на следующей неделе составит 89-92 руб./$1, для пары евро/рубль - 96,5-99 руб./EUR1, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Мировые резервные валюты в пятницу на Мосбирже пребывают в смятении, показывая неуверенную...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 18:50
Индекс Мосбиржи продолжит движение к отметке 3300п на следующей неделе - ПСБ
Индекс Мосбиржи продолжит движение к отметке 3300 пунктов на следующей неделе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи на уходящей неделе продолжил восходящую динамику и вплотную приблизился к годовым пикам. На предстоящей неделе российский рынок акций продолжит движение к...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 18:36
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций НОВАТЭКа на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков банка Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева. "НОВАТЭК" представил финансовые показатели за 2023 год по МСФО и сообщил о рекомендации совета директоров по дивидендам за 2П23 в...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 18:07
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Apple
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Apple Inc. с целевой ценой $197 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 4,6% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы бизнеса Apple, - пишет...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 17:34
Инвестбанк "Синара" подтверждает осторожную оценку перспектив цены акций Норникеля
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает осторожную оценку перспектив цены акций "Норильского никеля" и не видит существенного потенциала роста котировок с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина. "Норникель" представил финансовые результаты за 2П23 по МСФО, которые не...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 16:58
Цены на нефть могут закрепиться в диапазоне $80-85/барр. на следующей неделе - ПСБ
Цены на нефть могут закрепиться в диапазоне $80-85 за баррель Brent на следующей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на нефть Brent в течение недели росли, но основное ралли было в четверг, когда вышли новости об отказе Израиля прекратить столкновение с ХАМАС, - отмечают...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 16:27
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Nike с целью $115
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $115 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: $98,35, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что эмоциональные...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 15:51
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Сбербанк представил рынку показатели по РПБУ за первый месяц 2024 года .На фоне роста процентной ставки и охлаждения рынка кредитования происходит замедление темпов...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 15:29
Рубль перед выходными днями и по окончании относительно спокойной недели немного повышается к основным валютам
Москва. 9 февраля. Доллар США, евро и китайский юань незначительно понижаются на Московской бирже днем в пятницу; ранее в моменте доллар рос до максимальных отметок с начала декабря в результате разовой сделки одного из крупных покупателей валюты. Рубль незначительно дорожает к бивалютной корзине в условиях нейтрального новостного фона и перед выходными днями.    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 15:18
"Финам" сохраняет рейтинг акций Amgen на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Amgen на уровне "покупать" с целевой ценой $269,5 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 8,6% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Amgen в целом неплохо отчиталась за четвертый квартал, но в годовом...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 14:41
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Henderson
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций Henderson с целевой ценой 810 руб. за штуку, что составляет потенциал роста 32% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Выручка Henderson в январе выросла на 32% г/г, согласно предварительным данным,...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 14:05
Рубль пока завершил локальный цикл укрепления - "Велес Капитал"
Рубль пока завершил локальный цикл укрепления, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "После прохождения в январе ноябрьских максимумов рубль встретил заметное сопротивление и, судя по всему, пока завершил локальный цикл...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.