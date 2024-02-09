Рынок акций РФ на неделе обновил максимум индекса МосБиржи с октября на фоне роста нефти

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем на ожиданиях старта сезона квартальных отчетов и дивидендных выплат, а также на фоне подорожавшей нефти из-за очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Сдерживающим фактором для "быков" выступили смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи на неделе предпринял попытку выхода вверх из коридора 3200-3250 пунктов, обновив максимум с октября 2023 года, но последовавшая фиксация прибыли игроками привела к коррекции в конце недели.

В период с 5 по 9 февраля индекс МосБиржи вырос на 0,5% и составил 3242,38 пункта, индекс РТС прибавил также 0,5% и достиг 1122,38 пункта на фоне снижения доллара до 91,03 руб./$1 (-0,02 рубля) и подорожавшей апрельской нефти Brent до $81,67 за баррель (+5,7%).

Рынок акций РФ начал неделю со смешанной динамики blue chips, попытки роста нивелировались негативными сигналами с внешних фондовых площадок и подешевевшей нефтью (Brent опустилась ниже $77 за баррель). Индекс РТС превысил 1120 пунктов за счет укрепления рубля, индекс МосБиржи консолидировался в районе 3227 пунктов; лидерами роста выступили бумаги "Мечела" (+2,7%) и Polymetal (+1,6%), просели акции "Яндекса" (-0,8%) на новостях о подробностях реструктуризации компании.

Yandex N.V., головная компания "Яндекса", договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов, сообщила компания. Параметры сделки учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов нерезидентами о дисконте не менее 50% к рынку.При этом нидерландская Yandex N.V. после сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" может направить значительную часть вырученных средств от продажи своим акционерам, это может произойти посредством оферты по выкупу акций.

Фактором давления стали сообщения западных СМИ о вероятном введении новых антироссийских санкций в феврале.

Нефть продолжила снижение, подогретое неделей ранее слухами, что Израиль и ХАМАС ведут переговоры о перемирии. Однако в конце недели в СМИ появилась информация о том, что ХАМАС не согласился с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которые обсуждались на встрече в Париже.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+5,7%), ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+5,2%), расписки MDMG (+4%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,5%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+3,4%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+3,3%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,2%).

MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") (+4%) сообщила о планах завершить редомициляцию в начале II квартала, после чего сможет возобновить выплату дивидендов, направляя на них до 100% чистой прибыли, включая накопленную.

Во вторник рынок акций РФ поднялся в район 3240 пунктов по индексу МосБиржи, обновившему максимум с ноября на фоне роста нефти (Brent выросла к $78,5 за баррель) и ослабления рубля; лидерами роста выступили акции "Магнита" (+1,6%), "Яндекса" (+1,3%) и "НОВАТЭКа" (+1,2%), просели металлурги после выхода годового отчета "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,2%) (ММК).

ММК в 2023 году нарастил EBITDA на 26,2% (до 195,6 млрд рублей), тогда как средний прогноз по EBITDA аналитиков, принимавших участие в опросе "Интерфакса", составлял 191,5 млрд рублей. Выручка ММК в прошлом году выросла на 9,1%, до 763,4 млрд рублей (консенсус-прогноз - 748 млрд рублей), чистая прибыль - на 68,2%, до 118,4 млрд рублей.

Нефть отскочила вверх на геополитических рисках и сильных статданных из США. Американские и британские войска при поддержке союзников продолжили наносить удары по позициям хуситов. Те в свою очередь заявили о запуске ракет по двум судам в Красном море - по американскому и британскому.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 53,4 пункта при прогнозах роста до 52 пунктов (ISM Services держится выше пограничных 50 пунктов уже 13 месяцев подряд).

Поднялись в область максимума расписки MDMG (+7,2%, до 998,5 рубля; пик был зафиксирован 5 июля 2021 года - 999,8 рубля).

В среду рынок акций РФ продолжил рост по большинству blue chips на фоне дорожающей нефти (Brent превышала $79 за баррель на геополитических рисках) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи превысил 3255 пунктов, обновив максимум с конца октября 2023 года, при этом лидировали в росте расписки "Яндекса" (+5,8%). Во "втором эшелоне" на дебютных после IPO торгах выросли акции "Делимобиля" (+6,8% к цене размещения).

ВВП РФ в 2024 году может вырасти на 1,6%, считают аналитики, опрошенные ЦБ РФ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 2-6 февраля). По сравнению с опросом ЦБ в декабре 2023 года консенсус-прогноз по динамике ВВП улучшился: тогда экономисты ожидали роста экономики в 2024 году на 1,3%. Аналитики также пересмотрели прогноз по инфляции на 2024 год: ждут ее на уровне 4,9% против 5,1% в декабре.

В четверг рынок акций РФ скорректировался вниз по большинству blue chips из-за фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, продажи сдерживались выросшей нефтью (Brent поднялась к $81 за баррель). Индекс МосБиржи опустился к 3240 пунктам на фоне укрепления рубля, в лидерах снижения выступили бумаги финансовых компаний во главе с расписками TCS Group (-3%).

Собрание акционеров Yandex N.V. (расписки по итогам четверга не изменились в цене) по вопросу реструктуризации состоится 7 марта. В повестку, в частности, включен вопрос о продаже российского "Яндекса" консорциуму инвесторов.

Поддержку нефтяному рынку оказывал рост напряженности на Ближнем Востоке: США и союзники продолжают наносить удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, а надежды на перемирие между Израилем и ХАМАС не оправдались.

В пятницу утром рынок акций РФ сохранил коррекционные настроения, однако днем произошел разворот за счет закрытия "коротких позиций" игроками на фоне высокой нефти (Brent торговалась выше $81,5 за баррель) и сокращения геополитической напряженности после заявлений президента РФ Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам Путина, у России нет никаких глобальных территориальных притязаний, и тем более каких-то планов направлять свои войска в Польшу или Латвию.

Сбербанк (+0,2%) в январе 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,5% - до 115,1 млрд рублей по сравнению со 110,1 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года, сообщил банк.

Финальные дивиденды "НОВАТЭКа" (-2,5%) - по итогам второго полугодия 2023 года - могут составить 50,2 руб. на акцию (ниже консенсус-прогноза), сообщил совет директоров в пятницу.

Индекс МосБиржи после просадки утром до 3220 пунктов отскочил вверх и закрыл пятницу выше 3240 пунктов.

В период с 5 по 9 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели акции Совкомбанка (+13%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+7%), ПАО "Южуралзолото" (+5%); хуже рынка оказались бумаги ПАО "Артген" (-5%), "ТГК-14" (-5%), ПАО "Россети Центр" (-4%).

Рынок акций РФ на следующей неделе может продолжить рост на квартальных отчетах и дивидендных ожиданиях, также инвесторы будут ждать решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3200-3300 пунктов, для индекса РТС - 1100-1180 пунктов с оглядкой на вероятное дальнейшее ослабление рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".