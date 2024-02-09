Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 9 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ умеренно сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали в понедельник заметное падение, отыгрывая заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также других представителей американского ЦБ.

Устойчивость экономики США позволяет Федрезерву не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки, заявил Пауэлл в интервью CBS News. "Учитывая, что экономика является сильной, мы чувствуем, что можем подойти к вопросу о том, когда начать опускать ставку, с осторожностью", - сказал он. При этом снижение ставки в марте нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием, добавил глава ЦБ.

ФРС может не торопиться со снижением ставок, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. В статье на сайте регионального банка Кашкари отметил, что реальные процентные ставки за последнее время выросли не так сильно, как предполагает замедление инфляции. По его словам, чистая доходность десятилетних защищенных от инфляции казначейских облигаций (TIPS), которую он считает лучшим индикатором денежно-кредитной политики, за последний год выросла лишь на 60 базисных пунктов, в то время как падение уровня инфляции за тот же период на 285 базисных пунктов предполагает рост реальных ставок на 360 базисных пунктов.

Таким образом, денежно-кредитная политика не настолько "жесткая", насколько могла бы быть, допускает Кашкари, и Федрезерв может повременить со снижением процентных ставок, чтобы оценить состояние экономики.

После заметного падения в начале недели во вторник котировки US Treasuries продемонстрировали умеренный рост в рамках коррекции; при этом ценовые изменения в секторе отечественных евробондов вновь оказались незначительными. Надежды трейдеров на мартовское снижение ставки ФРС практически испарились после сильных декабрьских данных по американскому рынку труда, а также заявлений председателя Федрезерва Пауэлла. Тем не менее, рынок расходится с руководством ФРС в отношении темпов уменьшения ставки в этом году, написала газета Financial Times. Пауэлл подтвердил в интервью CBS News, что базовым сценарием Федрезерва на этот год является три снижения ставки. Трейдеры, однако, закладывают пять ее снижений на текущий год. При этом в конце 2023 года они считали возможным, что ставка будет опущена шесть раз.

Коррекционный отскок на рынке базовых активов был непродолжительным, и уже в середине недели котировки US Treasuries легли в боковой дрейф в ожидании новых комментариев от представителей американского ЦБ. Статданные, опубликованные 7 февраля, показали увеличение дефицита баланса внешней торговли США в декабре на 0,5% относительно предыдущего месяца - до $62,2 млрд. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics. В ноябре, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо торгового баланса составляло $61,9 млрд, а не $63,2 млрд, как было объявлено ранее, сообщило министерство торговли США.

В четверг ценовое снижение US Treasuries возобновилось под давлением новых заявлений представителей американского регулятора относительно того, что Федрезерву не стоит спешить с принятием решения о снижении базовой ставки. При этом котировки российских суверенных еврооблигаций вновь продемонстрировали боковую динамику.

Новый член совета управляющих ФРС Адриана Куглер заявила в ходе выступления в Брукингском институте, что американскому ЦБ нужно будет снижать ставку, если инфляция в США продолжит ослабляться. Она не стала комментировать возможные сроки смягчения политики ФРС, подчеркнув, что это будет зависеть от темпов замедления инфляции. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин заявил в интервью Market Watch, что считает хорошей идеей не спешить со снижением ставки, учитывая высокую неопределенность в экономике. На вопрос о том, сколько раз Федрезерв может уменьшить ставку в этом году, Баркин не дал четкого ответа. "Я не фокусируюсь на том, каким будет путь движения ставки. Я фокусируюсь на экономике", - сказал он.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность сохранения американским ЦБ базовой процентной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых на мартовском заседании в 80%. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в мае, оцениваются рынком в 54%, по данным CME FedWatch.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс. - до 218 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 227 тыс., а не 224 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали уменьшения числа заявок до 220 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

В последний день недели негативная динамика цен американских казначейских обязательств сохранилась, в то время как отечественные евробонды продолжили торговаться в безыдейном состоянии. Потребительские цены в США в декабре 2023 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,3%, как сообщалось ранее, согласно пересмотренным данным министерства труда страны. Ноябрьская инфляция была пересмотрена с повышением до 0,2% с 0,1%, октябрьская - до 0,1% с нулевого уровня. Между тем показатели базовой инфляции, не учитывающей динамику стоимости продуктов питания и энергоносителей, подтверждены за все три указанных месяца - на уровне 0,3% в декабре и ноябре и 0,2% в октябре.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли за неделю на 0,8% - до 67,27% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 9,54% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене на 0,1%, до 66,91% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 9,36% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 14 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 3,9%, подешевев до 47,63% от номинала (его доходность выросла на 43 базисных пункта и составила 11,54% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,25% - до 72,12% от номинала (их доходность увеличилась на 30 базисных пунктов и составила 19,76% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 0,44% - до 65,88% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 17,53% годовых), а котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году увеличились на 0,78% - до 67,53% от номинала (доходность снизилась на 12 базисных пунктов, составив 13,19% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 1,27% - до 66,2% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.

Кв аш