Индекс Мосбиржи продолжит движение к отметке 3300п на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит движение к отметке 3300 пунктов на следующей неделе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи на уходящей неделе продолжил восходящую динамику и вплотную приблизился к годовым пикам. На предстоящей неделе российский рынок акций продолжит движение к максимумам осени 2023 года - отметке 3300 пунктов. В разрезе сегментов интересно смотрятся акции нефтегазового сектора на фоне роста цены на нефть. Ключевое событие - заседание Банка России в пятницу. Многое будет зависеть от сигналов, которые получат участники торгов от регулятора", - отмечается в комментарии.

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