"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Apple Inc. с целевой ценой $197 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 4,6% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы бизнеса Apple, - пишет аналитик Игорь Додонов. - Мы считаем, что восстановление рынка смартфонов, огромная база лояльных пользователей, регулярный выпуск новых устройств будут способствовать стабильному росту финпоказателей Apple в предстоящие годы, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски. В то же время акции компании, по нашим оценкам, на текущих ценовых уровнях близки к справедливой стоимости, и потенциал их дальнейшего укрепления выглядит ограниченным".

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